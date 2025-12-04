電商公司遭控職場霸凌「不成立」 當事人怒

疑似遭霸凌電商員工。（圖／TVBS）

台北市一家電子商務公司爆發職場霸凌爭議，一名曾任業務的林小姐指控遭總經理霸凌並被資遣。公司內部調查小組認定不構成霸凌，但當事人質疑調查有利益衝突。此外，另有前電商部經理陳小姐也指控相同問題並因此離職。台北市勞檢處已接獲陳情並介入調查，將於24日召開勞資爭議調解會議，處理這起引發爭議的職場衝突案件。

這起職場霸凌爭議源於一位曾在該電商公司擔任業務的林小姐，她在今年暑假入職，卻在試用期考核後被資遣。林小姐表示，總經理對她有針對性言行，讓她感到在職場上受到霸凌。她指出總經理本身未遵守員工守則，不穿制服卻要求她必須嚴格遵守規定，並因此給予低分考核導致她被資遣。林小姐於11月13日向母公司提出職場霸凌申訴。她在申訴中提到，曾因到台中出差時不熟悉流程而被總經理辱罵。此外，她認為總經理利用職務權力欺負有能力的業務。然而，總經理在調查時否認這些指控，並強調所有程序都依照公司流程辦理。

公司內部調查結果認為難以判定此案是否構成職場霸凌。林小姐對此表示不滿，她認為由公司內部人員進行調查存在利益衝突，可能會有包庇行為，因為被指控者仍然擔任總經理職務。值得注意的是，這並非個案。曾擔任該公司電商部經理的陳小姐也出示證人證述，指控總經理有霸凌行為，並表示自己的離職與這些霸凌行為有直接關係。

台北市勞檢處已接獲陳情並介入調查，於11月24日到該公司進行檢查。勞檢處發現該公司已訂有申訴管道，並將於12月24日召開勞資爭議調解會議。對於這些指控，該電子商務公司董事長表示，爭議雙方都未能提出客觀的第三方證據，都只是主觀感受。然而，這起職場霸凌爭議案件已引起關注，顯示出職場人際關係處理的重要性及相關機制的必要性。

