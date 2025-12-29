「電商女帝」台中跨年豪撒200隻Labubu 拼麗寶樂園300秒煙火秀

瑪菲司喜歡Labubu大笑調皮的表情。三立提供



過往跨年晚會，電音天后謝金燕總是會在台上拋發禮物，但今年她已預告「只在自己家客廳唱一場」，還好《我愛黑澀會》出身的「電商女帝」瑪菲司（Mavis）宣布將在「2026包你發 麗寶跨年演唱會」送出200隻紅遍全球的萌寵「Labubu」給台中麗寶和水湳中央公園2場的觀眾，她說：「我運氣非常好，搶到200隻，希望把這份好運傳遞給一起跨年的觀眾，在新的1年為大家帶來幸福快樂。」

瑪菲司首度跨年趕場，除將首唱新歌〈Martini〉與〈MONEY BACK〉，也將在這2場演唱會上各送出100隻「Labubu」，她說：「想送Labubu的原因是希望在年末的時候帶給大家更多的歡樂，看到Labubu大笑調皮的表情，就想著要繼續在新的1年把歡樂帶給大家。」

廣告 廣告

此外，瑪菲司〈My Love〉MV邀韓國男神崔振赫跨刀演出引起話題討論，未來還計劃邀哪些男神、女神合作？她說：「暫時先讓我賣個關子，陸續有很多跨國的精采合作正在規劃中，很可能新年一開始我就會公布一個合作的大消息，請大家拭目期待。」

「2026包你發 麗寶跨年演唱會」卡司包括王識賢、魏如萱、美秀集團、宇宙人、瑪菲司、MARZ23、SEVENTOEIGHT、ARKis、HUR+，另外，麗寶樂園渡度假區的300秒跨年煙火以「馳夢之境 Dream Riders」為主題，搭配全台最大「天空之夢」摩天輪燈光秀啟動，也是一大看點。

更多太報報導

《客家廚房2》大咖神祕客突闖入 李元日崩潰：別讓專業的來

朱孝天翻臉F4全寫進《西門町一番地》 跨年場祭限定暖場禮

連晨翔4大NG行為狂踩地雷 劉品言氣問：有想像過我們的未來嗎