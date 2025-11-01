電商女王周品均聲援粿粿嘆「遭全網性羞辱」 陳沂反嗆：罪有應得！

陳沂（左）痛批，粿粿（右）最噁心的，就是出軌還用「好朋友」掩人耳目。（翻攝陳沂臉書、粿粿IG）

粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）話題持續延燒。前東京著衣創辦人周品均發文，指「一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱」，一番話被解讀成是在聲援粿粿。對此，網紅陳沂開砲，直言粿粿被開玩笑是「罪有應得」。

周品均早前發文表示，一個女性犯了錯，不代表就該被全網性羞辱。質疑當男性性犯罪時，也常有「給他留口飯吃」的聲音，但對犯錯的女生，卻要置她於死？認為社會應對行為本身進行理性討論，而非用性別或私德的標準全盤否定一個人的全部，這樣的處理方式對女性極為不公。

陳沂昨發文反駁周品均說法，開頭就直問：「現在不也有妳出來幫粿粿說話？」認為此事跟男女無關，犯錯的人被輿論譴責，或是拿來當笑點都是活該。「自己做的事，本來就該自己承受！」在她看來，所謂的霸凌，是指「人家好好在那邊，沒做錯事、只是理念不同，就被惡意攻擊」，而粿粿的情況顯然不同。

陳沂也進一步點評對粿粿的看法，認為粿粿在整件事情最可惡的，是她跟王子用「好朋友」身分掩蓋，明目張膽的公開放閃，讓老公戴綠帽。不管小孩還這麼小，也不在乎如果事情爆發對孩子傷害有多大，只在乎自己當下的渴望。

陳沂痛批，粿粿還好意思一直主打愛家愛老公愛小孩人設，真是讓人感覺無比噁心。「對她開玩笑完全罪有應得！」但最後強調，她反對去對小朋友開玩笑，因為無論如何，孩子都是無辜的。

