電商女王慘遭不肖人士盜用 瑪菲司揭「一頁式假網站」詐騙

【緯來新聞網】電商女王Mavis瑪菲司近期成為洗衣球品牌清淨海代言人，雙方合作多年正式，從夥伴升級為深度代言合作，並攜手與勵馨基金會展開公益合作，為弱勢家庭提供安心溫柔的生活支持，Mavis瑪菲司：「2026年以代言人身份開啟結合公益行動，對我來說意義深刻。」而產品熱門遭不肖人士盜用詐騙，Mavis瑪菲司特別呼籲：「小心千萬不要受騙！」

電商女王Mavis瑪菲司遭盜用，呼籲別上當。（圖／菲娛樂文創提供）

不料，產品尚未正式開賣前，市面上竟出現不肖人士盜用 Mavis 瑪菲司照片與影片，製作一頁式假網站進行詐騙。對此，Mavis瑪菲司也特別提醒粉絲：「商品開賣請務必認明 Halo-Mavis 國際連線官方網站與認證社群平台，若無法辨識真偽，請私訊客服確認，小心千萬不要受騙！」



此外，這次Mavis瑪菲司代言合作不只停留在商業層面，雙方也同步將影響力轉化為實際行動，攜手勵馨基金會展開公益合作，Mavis瑪菲司與清淨海共同捐贈小熊洗衣球，分別贊助新竹、桃園與台北三個分所，每個分所各100包，希望為更多需要幫助的家庭提供安心、溫柔的生活支持。Mavis瑪菲司表示，這次能把代言與公益結合，對她而言意義特別深刻：「洗衣服看起來是很日常的小事，但對很多家庭來說，能安心洗、放心用，其實是一種被照顧的感覺。」她也希望透過這次合作，讓更多人看見生活用品背後，也能有溫柔的力量。

