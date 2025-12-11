電商女王瑪菲司奪「首爾電影大賞」新人獎！同台宋智孝 後台大膽告白

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

「電商女王」Mavis瑪菲司出席「首爾國際電影大賞」，獲頒極具含金量的 「亞洲演員新人獎」，出席嘉賓星光熠熠，包括《Running Man》宋智孝、《黑暗榮耀》演員鄭星一、《請回答1988》中的「國民爸爸」成東日，與TWICE成員金多賢等韓流重量級明星共襄盛舉，讓Mavis瑪菲司直呼：「整個典禮我都處在興奮狀態，像走進夢幻的韓劇世界！」

瑪菲司（左）出席「首爾國際電影大賞」，合體宋智孝。（圖／菲娛樂文創提供）

談到上台領獎的瞬間，Mavis瑪菲司忍不住苦笑：「我原本想好的感言完全忘光，只記得不停說謝謝！」，典禮結束後也在社群補上感言：「我真的非常、非常興奮！謝謝主辦、謝謝評審，也謝謝一直支持我的粉絲，是你們讓我相信人生真的會突然寫出驚喜劇本。」也因爲在投入演戲後，她深刻感受到每位演員的作品背後有多麼不容易，「能在現場與這些我欣賞的演員們一起被看見，是非常榮幸、也非常幸福的事情。」

瑪菲司出席「首爾國際電影大賞」。（圖／菲娛樂文創提供）

當晚另一個讓Mavis瑪菲司感動到快尖叫的瞬間，就是在獲獎後的大合照環節，竟然站在偶像宋智孝身旁，令她鼓起勇氣大膽向宋智孝告白：「I like you very much, from 《Running Man》！」回憶起當下依然難掩喜悅：「我真的非常喜歡智孝，她超親切，是我學習的榜樣！沒想到她還跟我一起比愛心，真的超級開心！」

