電商女王砸百萬辦員工旅遊！途中和老公大吵「一度收行李走人」

瑪菲司與代言人舒華3日出席記者會。劉耀勻攝

全方位電商女王Mavis瑪菲司事業版圖持續擴張，去年公司年營收衝上12億元，今年在整體電商市場普遍下滑的情況下，仍力拚持平12億大關，成績單依舊亮眼。日前她更豪氣自掏腰包、砸七位數經費，帶著全公司近50至60名員工與家人出國旅遊犒賞團隊。

瑪菲司今（3日）現身自創品牌 HALO MAVIS BEAUTY記者會，「天花板等級」的膠原蛋白系列代言人舒華共同出席，吸引大批媒體到場彩排。會後受訪聊到日前的員工旅遊，瑪菲司笑稱實一點都不輕鬆，「我是三寶媽，每天都在崩潰邊緣，員工旅遊還帶小孩一起去，回來反而更累！」

她今年幾乎全年無休，事業強勢、氣場滿滿，私下婚姻生活卻意外真實接地氣。她笑認和老公兩人「幾乎天天都在吵架」，從工作決策、小孩教養到生活瑣事，只要意見不同就能拌嘴。不過她也強調，現在和剛結婚時不同，「以前會大吵，現在有小朋友在家，都會克制情緒，學著溝通。」兩人雖然常鬥嘴，但感情反而更穩定。

至於工作上常和男藝人拍MV、合唱甚至演對手戲，老公會不會吃醋？她笑虧另一半是典型金牛座，「心裡在意但不太講出來。」若是一般MV靠近互動、碰到頭髮都OK，但涉及裸露或親密戲就會直接喊卡「不行」。她也自嘲，自己其實不太擅長和男星演愛情戲，「結婚11、2年了，已經是老夫老妻，比較沒有那種轟轟烈烈戀愛感。」

最近一次夫妻爭執，甚至發生在員工旅遊期間，兩人為公司宣傳策略意見不合，在飯店房間裡吵到差點鬧彆扭走人，最後還是老公先低頭道歉。她笑說：「彼此會讓步啦，不然僵著也不是辦法。」言語間滿是打打鬧鬧卻離不開彼此的甜蜜日常。



