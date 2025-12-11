電商女王躍上國際舞台！瑪菲司勇奪新人獎 「大膽示愛」宋智孝

瑪菲司（左）在典禮上巧遇偶像宋智孝。菲娛樂文創提供

電商女王Mavis瑪菲司跨足影壇再添重量級里程碑！她昨（10日）盛裝出席「首爾國際電影大賞」，勇奪極具含金量的「亞洲演員新人獎」，首次站上國際影展頒獎舞台的她，因過度緊張，一度在台上腦袋空白，笑稱：「原本想好的感言全部忘光，只記得一直說謝謝！」典禮上意外遇見偶像宋智孝，也讓她激動鼓起勇氣大膽示愛。

昨典禮現場雲集重量級韓流明星，包括《Running Man》的宋智孝、《黑暗榮耀》的鄭星一、《請回答1988》國民爸爸成東日及TWICE成員金多賢等人。能與多位韓星同場並肩而坐，Mavis瑪菲司直呼宛如走進夢幻場景：「整個典禮我都像在拍韓劇一樣興奮不已！」

瑪菲司奪下亞洲演員新人獎。菲娛樂文創提供

談到上台領獎心情，她坦言緊張到不行，典禮結束後甚至特地在社群補上完整感言：「我真的非常、非常興奮！謝謝主辦與評審，也謝謝一直支持我的粉絲，是你們讓我相信人生真的會突然寫出驚喜劇本。」投入戲劇後，她更深刻體會每部作品背後的艱辛與努力，「能與我欣賞的演員們在現場被看見，是莫大的榮幸，也是幸福」。

而最令她尖叫的時刻，則是在大合照環節意外站在偶像宋智孝身旁。她鼓起勇氣用英文真情告白：「I like you very much, from Running Man！」宋智孝親切地回應並與她比愛心，讓Mavis瑪菲司激動直呼：「她真的超級親切，是我學習的榜樣！」

瑪菲司（右）在典禮上與金多賢同框。菲娛樂文創提供

雖然戲劇作品累積仍不算多，但這座新人獎對Mavis瑪菲司意義重大，「因為身兼電商經營與家庭角色，每一次演戲都像體驗另一種人生，這就是戲劇最迷人的地方」，未來希望挑戰更多面向的角色，Mavis瑪菲司也預告即將推出以「戲劇敘事」為核心的新歌，此次將與神秘韓星再度合作，令粉絲期待不已。



