電商女王遭前夫家暴離婚「還要我跟他睡」！罕見吐心聲：絕不可能原諒

（記者洪承恩／綜合報導）前「東京著衣」創辦人、被封為「電商女王」的周品均，近日在社群平台再度談起多年來備受關注的婚姻創傷。她直言，自己至今仍無法原諒前夫，原因很簡單，因為對方從未道歉、沒有賠償，也看不到任何悔意。這番真心話曝光後，引發大量網友共鳴與討論。

周品均回憶，當年不只長期承受家暴，還遭遇情感勒索、操控與威脅，最終選擇結束婚姻。然而離婚過程並不平靜，她透露，離婚後對方竟提出不合理要求，要她繼續同床，拒絕後她被迫淨身出戶，連自己投入十年心血打拼的事業也一併失去，造成極大打擊。

圖／周品均表示，當年遭到家暴離婚後，還被要求同床。（翻攝周品均IG）

對於外界常問「為什麼不原諒」，周品均在貼文中反問，若沒有任何歉意與補償，原諒又從何談起。她認為，原諒不該被當成一種道德義務，更不是每個人都必須成為「聖人」，是否原諒，應該建立在對方真正反省的前提之上。

她也強調，選擇不原諒，並不代表要活在仇恨中。相反地，她希望透過分享自身經歷，讓仍身處困境的人知道，只要不放棄，人生仍有重新站起來的機會。即便走過傷痛，依然可以保有善良，努力把日子過好。

周品均的發文引來不少名人與網友聲援，紛紛留言力挺她的立場，認為只有真正經歷過傷害的人，才有資格決定是否原諒，也肯定她勇敢離開、重新創業，如今成功打造新事業版圖，活出截然不同的人生。

