「電商女王」周品均首談被奪公司「不原諒」真正理由：為何要我吞下去？
娛樂中心／綜合報導
有「電商女王」之稱的周品均，近日在社群平台 Threads 連續發文，罕見談及過往婚姻與創業傷痕，直球回應外界長年反覆追問的一句話：「為什麼不原諒？」相關貼文曝光後迅速引發大量討論，也再度讓她與前夫、共同創辦「東京著衣」的往事成為焦點。
周品均與鄭景太曾被譽為「網拍界神鵰俠侶」，兩人攜手創立東京著衣，在電商草創時期一路衝刺，品牌巔峰時期年營收高達 20 億元。然而，創業第10年，兩人婚姻與事業同步走向崩解，最終離婚並對簿公堂，為經營權與資產問題徹底決裂，昔日佳話以撕破臉收場。
針對外界常勸周品均「放下、原諒」，不過她在貼文中首度完整說明自己的立場。直言，自己曾在婚姻中遭遇家暴、情緒勒索、長期操控與威脅，正因如此才選擇堅決離婚。她更透露，離婚後仍被要求維持親密關係，自己拒絕後卻落得「淨身出戶」，多年心血打造的公司被奪走，造成難以估計的實質損失。她反問：「他有道歉嗎？有賠償嗎？有悔改嗎？」答案是否定的，也因此她不認為「原諒」是必須由受害者承擔的義務。
周品均強調，不原諒並不等於活在仇恨裡，她選擇的是把界線畫清楚，讓自己繼續前進。她在文中寫道，心中仍能保有善良，也能努力讓生活走向幸福，「誰想當聖人，自己去當就好」。她坦言，說出這些並非為了指控或消費過去，而是希望仍身處困境的人能看見，人生不會因為一次重創就終止，「不放棄自己，還是可以重新站起來」。
此外，周品均也分享面對輿論攻擊的心境，指出當理性討論無法被反駁時，對方往往轉向人身攻擊，這反而證明論述站得住腳。相關發言被不少網友視為對長年創業女性處境的真實寫照，留言區湧入大量支持聲音，為她的坦率與堅定打氣。
