「電商女王」瑪菲司暴賺12億！舒華現身助陣自爆被隊友虧：瘋了

【緯來新聞網】南韓人氣女團「i-dle」成員舒華今（3日）為「電商女王」Mavis瑪菲司旗下品牌擔任代言人，以一襲細肩帶淡粉色系花朵長洋裝亮相，久違回到台灣出席活動，開心表示：「今天非常開心可以來到這裡，每次回來都很開心，大家都給我很多稱讚跟支持。」瑪菲司雖然請到大咖明星助陣，但坦言電商越來越難做，今年營收接近12億元「有持平就很感謝了」。

瑪菲司（右）找 「i-dle」舒華當產品代言人。（圖／記者陳明中攝）

廣告 廣告

舒華近來因「暴瘦」再度掀起討論，主持人曾寶儀也忍不住擔心了，她則向粉絲喊話，感謝大家無條件的愛與支持，並提醒近期流感盛行，「不要太累，健康真的很重要，凡事都要以健康為主」，讓曾寶儀聽完放心許多。



談及維持體態的秘訣，她不太在戶外運動，若在海外工作無法上皮拉提斯課程，就會在飯店跑步機上跑非常久，久到被團員虧：「妳瘋了嗎？」她笑說，很喜歡臉漲紅、大爆汗的感覺，同時也強調拉筋的重要性，「開始拉筋後，常常被稱讚體態很好，拉完筋也不會那麼緊繃」。



此次代言保健相關產品，舒華透露當初看到產品就覺得相當可愛，加上自己已經26歲，也開始意識到保養的重要性，「好像應該也要吃一些保健品跟膠原蛋白補充」。

舒華白裡透紅，與背板一樣粉嫩粉嫩。（圖／記者陳明中攝）

Mavis瑪菲司在當電商女王之前，可是節目《我愛黑澀會》的一員，透露品牌今年營收接近12億元，坦言電商越來越難做，「所以有持平就很感謝了」，不過也忙到要崩潰，就連員工旅遊都無法完全放鬆。她透露日前才砸7位數以上，帶著公司約5、60名員工去釜山員工旅遊，不過小孩年紀小、天氣又寒冷，讓她身心都相當疲累，甚至在員工旅遊時，因討論公司事情意見不合，還和老公爆發激烈爭吵。



她先前因過勞出現「鬼剃頭」狀況，目前正努力調整生活步調，雖然睡眠時間偏少，但已有好轉，也預告今年將推出音樂作品，目前與一位韓國男歌手洽談合作。老公會否吃醋？她笑說：「金牛座比較不會講出來，但電影合作親密裸露畫面，他會說不行，拍MV輕微觸碰就可以。」

舒華簡單一個pose，就散發出女團成員氣勢。（圖／記者陳明中攝）

更多緯來新聞網報導

睽違5年THREE1989再度來台 主唱曾登戀綜《雙層公寓》獲好評

春風演得痛苦！《白衣蒼狗》闖進坎城 文化部補助升至5000萬