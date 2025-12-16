「電商女王」觸角伸到韓國了！瑪菲司請到超帥男神來台：美夢成真

【緯來新聞網】「電商女王」Mavis瑪菲司新歌〈My Love〉MV以被喪屍蔓延侵襲、滿目瘡痍的末日城市開場，找來韓星崔振赫飾演一位在世界崩壞仍努力守護女兒的父親。跨界夢幻合作，讓她激動不已，「近年常常往返韓國工作，慢慢認識許多演藝好友，沒想到有機會能與崔振赫合作，真的衷心感謝相挺」。

瑪菲司（右）邀請崔振赫一起演出。（圖／菲娛樂文創提供）

瑪菲司坦言得知劇本安排後超級緊張：「一直以來都在看崔振赫演戲，沒想到有一天能一起合演末日戲碼，我真的做足功課，希望呈現最專業的自己。」談到對崔振赫印象深刻的作品，她毫不猶豫回答：「《隧道》！演刑警的時候真的帥到不行，也剛好呼應MV中為了保護女兒而戰的角色，這次能共演真的像美夢成真。」



在拍攝現場，瑪菲司分享與崔振赫聊天嘻笑，但一開鏡後崔振赫立刻入戲，「他說韓國拍戲節奏快，需要隨時保持進入角色的能力，不能讓團隊等，聽到他這樣分享工作專業態度，我真的非常敬佩」。



拍攝結束後，瑪菲司盡地主之誼，邀請崔振赫享用火鍋，特別準備鳳梨酥和牛軋糖作為伴手禮，展現台式熱情，之後崔振赫還表示媽媽超喜歡。此外，瑪菲司透露已著手規劃新年度目標，並預告跨年將現身台中麗寶樂園演出。

