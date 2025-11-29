電商平台外包員不滿吠叫對狗動粗 「牙斷嘴流血」飼主心碎提告

愛犬「阿財」因吠叫，遭物流外包員毆打釀牙斷。（圖／民眾提供）

新北市中和一名民眾訂購電商平台的電器，因不在家而委託親友開門，卻在返家後發現愛犬阿財嘴巴流血，牙齒斷裂。調閱監視器後，才知是安裝人員因不滿狗狗吠叫而持金屬器具毆打。電商平台表示，動手者為外包廠商員工，已立即中止合作，並承諾廠商將全權負責醫療及其他費用。事件已引起動保處關注，飼主也向肇事者提告毀損罪，而受傷的阿財則因驚嚇過度，目前仍魂不守舍。

監視器畫面清晰記錄了整起事件，穿著橘色上衣的男子雙手拿著一支物品，不斷朝躲在門邊、牆角的狗狗毆打。即使狗狗不停吠叫並試圖躲避，該男子仍持續攻擊數次才收手，隨後拿起地上物品離開。而在他身後的另一名工作人員全程目睹，卻未加以阻止。

事件發生於28日中午，飼主向電商平台購買電器，委託親友在家中接收。安裝人員在完成電器安裝後，疑似因不滿狗狗阿財的吠叫聲，竟持金屬器具攻擊牠。飼主回家後發現愛犬嘴巴流血，調閱監視器才發現這令人心痛的一幕，憤而報警提告。

協助人員邵柏虎表示，當時安裝人員準備離開時，拿著一種金屬類的器具，情緒失控地毆打那隻吠叫的米克斯狗。雖然在後方的員工有打電話告知家屬此事，但沒有當面阻止行為，讓飼主難以接受。新北市動保處長楊淑方表示，本案已違反動保法，將會請外送員前來說明，依照動保法開罰，最高可裁罰75000元罰款。

飼主看著心愛的阿財嘴巴流血、牙齒斷裂，整隻狗因驚嚇過度而魂不守舍，感到十分心痛，已對物流人員提出毀損罪告訴。電商平台回應，動手的是委外廠商員工，公司已緊急終止與該廠商的合作關係，並強調廠商將負責後續寵物醫療及其他相關費用。

