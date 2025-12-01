電商平台「帆布車庫智取店」認定違建明將拆除 未領貨包裹恐淪廢棄物

台南佳里區一處電商平台無人智取店以帆布車庫搭建，這特殊戰地風格一推出就引發話題。只是如今還營業不到一年，卻傳出要收店，原來這門市被市府認定是違建，將被強制拆除，店內若有遺留的物品恐怕也會變成廢棄物處理掉。

戰地風格的帆布車庫，裡頭卻滿滿都是櫃子，原來這是電商平台無人智取店，當時一推出就引發話題。可才營業不到一年，現在卻傳出要悄悄收攤了，門口被貼上「違章建築」拆除通知單，原來它不是禁不住颱風吹襲，而是被市府認定是違建，將被強制拆除。

電商平台的帆布車庫智取店門口被貼違章建築拆除通知單。圖／台視新聞

這間帆布搭建的電商平台無人智取店位在台南佳里區，是以車庫改裝而成的實驗型門市，造型如同戰地碉堡引起關注。如今被認定違建，將被強制拆除，而店面也宣布關閉，將移轉至不同地點。

消費者們收到通知也火速來領包裹，工務局預計在2號強制拆除智取店，裡面若有遺留的包裹或物品恐怕也會變成廢棄物處理掉。實驗型智取店原先目標設定是更貼近消費者，只是如今戰地風變違建風，逃不了被拆除的命運。

台南／黃富祺、林怡萱、蕭志遠 責任編輯／施佳宜

