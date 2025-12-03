電商年度報告揭消費風向：奢侈品市場降溫、二手精品逆勢爆發

〔記者邱巧貞／台北報導〕在全球經濟放緩、精品市場景氣低迷的情況下，消費者正重新思考「如何聰明消費」，全球奢侈品市場自2024年起成長趨緩，主因包括中國與美國消費力下降、中產階級壓抑高單價支出等；但與此同時，二手奢侈品市場卻逆勢崛起。

全球電商龍頭eBay公布最新《2025 Watchlist》年度趨勢報告，揭露今年二手精品市場全面爆發，從奢侈品牌、精品包款到復古球鞋，都在二手轉售市場掀起前所未見的熱潮。該報告指出，今年全球需求依舊由Louis Vuitton、Gucci、Prada領軍，而Dior、Armani、Burberry因創意總監更迭帶動話題，搜尋與交易量同步飆升，成為年度焦點。

廣告 廣告

其中，Louis Vuitton熱度居高不下，平均每分鐘就有超過13件LV商品上架至eBay；創意總監更迭更是刺激品牌熱度的主因之一。Jonathan Anderson接掌Dior後，其名字搜尋量暴增390%；而Demna入主Gucci也讓品牌話題度上升87%。

同時，新興品牌強勢崛起，KidSuper、LUAR、Fear of God、Doen及Cactus Plant Flea Market等呈現三位數成長，象徵新世代正在擁抱更具個性與創意的時尚品牌。

根據eBay即時購物洞察，今年時尚產業由創意大風吹、病毒式文化事件與復古風潮三股力量主導。Coach的強勢復興成功吸引「it-girl」族群，；熱門包款排行榜則由Fendi Baguette、Coach Taby、Hermès Kelly奪下前三名。

流行文化更是推動轉售需求的重要推手。從Air Jordan 4 「White Cement」的復刻回歸，到因美國天后泰勒絲(Taylor Swift)宣布與球星男友凱爾斯(Travis Kelce)婚訊時，手上佩戴的卡地亞Cartier Santos Demoiselle腕錶，搜尋量狂飆，都突顯二手市場已不再是小眾領域，永續價值成為消費主流。

eBay駐站造型師Brie Welch指出，消費者愈來愈傾向選擇「具有故事性、質感與永續價值」的二手單品，在拍賣網站上，總是能找到帶有歷史與魅力的單品，讓每一次購買都變得獨特。

【看原文連結】

更多自由時報報導

重新擁抱對台灣貿易邦交 巴拿馬有譜！宏都拉斯也不遠了

下手要快！好市多7款「大降價」值得囤商品曝光

對台斷交慘輸！宏都拉斯蝦因北京誆騙喪失競爭力 台灣大使曝數據

拒絕「強迫購物」慘痛代價！23名新加坡遊客被鎖在中國商店 買了50萬元被嫌不夠

