電商廣告團隊雙11前夕「集體離職」！薪資平台揭3關鍵原因
記者柯美儀／台北報導
雙十一購物節前夕，知名電商平台SHOPLINE驚傳廣告代操團隊集體離職消息，薪資查詢平台「比薪水」分析指出，員工薪資雖高於同業約10%、福利優渥，但近年管理收緊、升遷有限、部分新主管對業務不熟悉，是造成離職的主因。
根據「比薪水」資料庫統計，SHOPLINE員工平均月薪5萬3063元、年薪71萬9250元，中位數分別為4萬3000元與59萬6000元，整體薪資高於同業約10%，年終獎金平均約6萬元。員工試用期通過後享優於《勞基法》的特休，每月200元福利金，公司提供遠端工作及休息設施，薪資福利相當優渥。
不過，近年管理逐漸收緊，遠距工作彈性減少，升遷機會有限，部分新主管對業務不熟悉，管理方式被批評，成為員工離職主因。針對集體離職事件，SHOPLINE回應，公司自10月起進行業務整合與資源調整，並規劃明年推出全新廣告服務，強調已與客戶溝通確保服務順暢，也尊重員工離職決定，但指出此次集體離職並非單純業務調整所致。
比薪水分析，代操服務利潤有限，高度依賴團隊經驗與即時操作，第一線壓力大，集體離職將衝擊業務。薪資福利固然重要，但管理透明、溝通順暢、制度穩定才是留才關鍵。
更多三立新聞網報導
