電商最頂筆電現省近萬元！加碼「買1送1」全場狂讚CP值爆表：一台抵多台

生活中心/綜合報導

新年將近，電商檔期優惠輪番出籠，讓民眾汰舊換新時不怕荷包失血，臉書社團近來就出現一篇筆電分享文引爆熱烈迴響，一名女網友表示，原先只是想找一台好攜帶的工作用筆電，沒想到意外找到CP值爆高的超頂機型，不僅功能強大，價格更是現省逼近萬元，眼見現貨有限，讓她趕忙下單，「沒搶到真的會捶心肝！」一票愛用者也推薦大讚「一台抵多台。」

網友分享自己趁電商優惠買下CP值超高的知名廠牌筆電，不僅顏值高，效能也強大。翻攝自「momo網購好物交流社團」

原PO在時常跳出夯品訊息與優惠情報的臉書社團「momo網購好物交流」發文說，趁著momo年貨活動祭出特價，想推坑大家將「HP 14吋i5翻轉觸控筆電」列入購買清單，她誇讚這台筆電支援4段翻轉模式，上班時可作為一般筆電使用，搭載 i5 10 核心處理器，處理文書、簡報或多工作業都相當順暢；下班回家後，則可直接翻轉成平板模式，搭配觸控筆，瞬間變身孩子的行動畫板，「女兒超愛在上面畫畫或是解題，這台能讓她玩好久，真的是媽媽的工作育兒神助攻。」

廣告 廣告

除了使用具有高度彈性，螢幕表現也得到青睞。原PO指出，「螢幕顯色度表現得很好，有DC不閃頻技術，很適合我這種長時間盯螢幕的人，這樣眼睛也比較不容易覺得累，加上它 14 吋小巧又輕便，塞進包包就可以出門了，支援Type-C快充也不怕突然沒電。」她最後更提醒，近期搭配年貨活動，購買後記得登記，下單就送市價890元包鼠組，累積滿額最高還可獲4% momo幣回饋，消費滿9000元還有機會再抽一台HP 15 吋輕薄筆電，等於買一台有機會再送一台，福利相當誘人。

網友稱讚入手的筆電也深得女兒喜愛，堪稱工作與育兒的神隊友。翻攝自「momo網購好物交流社團」

一票網友看完原PO戰利品分享文，紛紛留言說，「突然覺得這台很適合家庭共用」、「顏色也太美！」、「贈品送的還不錯耶，滑鼠加包包也要一千吧」、「觸控筆好用嗎？實體商品顏色跟圖片會有落差嗎？」、「這台外型很美，效能也不賴，值得買」。

翻攝自「momo網購好物交流社團」

想趁檔期好康入手好物又怕買到雷品嗎？不妨試試加入「momo網購好物交流」這類電商社團，除了可以第一時間得到熱門爆品和促銷資訊，還能享會員專屬優惠幫助省荷包，如果怕踩雷，也可以先瀏覽網友們的心得文幫助找到最心儀的好物，同時一邊做比價，買得過癮之餘再省下大筆預算。

「momo網購好物交流」https://www.facebook.com/groups/244680826106312/?multi_permalinks=1852488938658818&hoisted_section_header_type=recently_seen