電商無人店「沙包破」害摔 傷者控客服全語音

宜蘭縣 / 綜合報導

上個星期鳳凰颱風過境，宜蘭羅東淹水災情慘重，很多店家拿沙包能擋一點是一點；但中正北路上的電商無人店，直到昨(17)日都還堆了沙包，且因破洞，裡面的吸水樹脂外漏，很多人經過都因太滑跌倒，甚至有人後腦杓著地，當下完全站不起來，就醫確認受到挫傷，控訴 電商 客服都是機器人語音，根本沒解決問題，已報警提告；電商表示，對滑倒受傷的民眾提供必要協助，同時也會加強門市巡檢和環境維護。

救護車十萬火急，趕到宜蘭羅東中正北路，電商無人店的門口，一名男子跌坐在地上，痛到無法起身表情恍惚，員警和熱心民眾，伸出援手將他送醫檢查。

當天地面是乾的，滑倒原因是店門口堆的，鳳凰颱風遠離台灣，都快一個星期了，電商無人店門外，還有成堆的沙包沒排整齊，不只看上去亂七八糟，也有不少沙包已經破了，內容物外漏騎樓地板，看起來濕濕的但其實，全都是黏稠的吸水樹脂。

滑倒摔傷當事人顏先生說：「走到這裡，然後就滑了一下，然後我後面就，因為跌倒的時候可能有點斷片，就沒印象，我就整個翻過來，這樣當下躺地上，我覺得它就是像現在這樣有水而已，有水的時候，這樣子是不會滑的，可是它是很滑，就是有點像蘆薈膏，在地上，鋪了滿多的。」

後腦杓著地頭腫了一大包，剛摔倒的時候完全爬不起來，衣服褲子沾滿吸水樹脂，有熱心阿伯說沙包已經放好幾天，都沒人處理當事人發文提醒，結果很多人留言領包裹跌倒，前一晚也摔連抱小孩經過都差點滑倒，甚至有人站在原地不動，腳還會滑來滑去的程度，如果是年長者遇到後果不堪設想。

頭部挫傷報警提告，因為17日中午跌倒，就開始打店家的電話，一路打到下午3、4點，永遠都是機器人語音，說現在是下班時間，根本聯絡不上店家，電商表示對受傷民眾，表達誠摯關心。

17日下午清理完成，會加強門市巡檢和環境維護，堆沙包防淹水，但傳統沙包是用麻布袋裝砂土，科技沙包則是用吸水樹脂和無紡布，各自都有優點傳統的成本低，使用上也比較有經驗，科技沙包遇水只要3到5分鐘就膨脹，在乾燥狀態傳統的笨重科技的輕薄，傳統的需要人力填裝搬運費時費力，科技沙包不只有的可以重複使用，還能自然分解或回收只是成本比較貴，現在又發生樹脂外漏害人滑倒摔傷，在選擇上恐怕還要有安全顧慮。

