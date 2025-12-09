電商直播教母KK專欄／上班族怕裁員、缺資金、薪資追不上？「破風者」帶你創造第二收入管道

在物價上漲與通膨壓力下，許多月薪族和上班族面臨薪資漲幅跟不上物價的困境。他們擔憂公司裁員，渴望利用零碎時間找到一個門檻低、能長期增值的第二收入管道。然而，多數人缺乏專業知識、資金與貨源，不知道如何開始。

「破風者」的價值，正在於為這些素人與上班族搭建了一座「變現任意門」，將複雜的電商創業簡化為「會選、會說，就能成交」的模式，除此之外，更提供更多的人才媒合，直播代播、直播業配、活動出席等服務。

破風者的核心優勢，在於提供全方位的資源和力量：

1.消除創業門檻：破風者承諾直接提供貨源（例如 3000 件商品貨盤資源），並解決選品、倉庫、寄送和金流物流等問題，這讓學員能夠以低成本入門、零資金壓力 開始直播帶貨。

2.專業實戰培訓：課程由擁有12年直播經驗的 KK 老師親自指導，提供手把手實戰課，涵蓋人設定位、選品策略、直播話術拆解等核心環節。特別針對素人，教導他們如何打造人設，不再是「路人甲」。

3.成功轉化案例： 破風者已賦能超過 7000 名學員。其中不乏勵志故事，例如有學員曾面臨 長達一年的無效直播困境，但在課程中找到準確定位後，單場直播收入就突破 10 萬。這證明了破風者能夠幫助學員將無效努力轉化為實際的營收爆發。

4.長期支持： 破風者提供終身課後交流群和商務群，讓學員在變現後能持續獲得支援，真正實現「長期增值」。除此之外，更帶領同學進入到全球市場，無論大陸、東南亞和歐美，都有專門的商務團隊進行合作。

這些資源和導師的實戰經驗，為素人打造了可複製的成功路徑，讓他們能夠真正將自己的個人特色和零碎時間轉化為月營收百萬的可能。

KK 電商直播培訓教母│小檔案

KK老師被業界譽為「電商直播培訓教母」，擁有長達20年的產業實戰經驗。她不僅是資深娛樂圈經紀人，更擅長提供高品質的口碑公關整合行銷服務，憑藉豐富的商業變現技巧，贏得了市場的信任和認可。

KK老師的專業核心，在於專注為直播主和電商企業提供培訓、技巧教學與營銷策略諮詢，並已協助多家企業成功實現商業化和品牌提升。她近年來致力於推廣電商直播帶貨的理念與文化，並透過舉辦更多課程，培養業界更多人才，打造一個全球頂尖的電商直播生態系統，引領行業發展。

面對新媒體的挑戰，KK老師積極結合技術趨勢，已取得AI的國際證照ISO17024提示工程師，並開設多項AI實用課程，旨在讓學員與企業的直播操作能夠更專業、更有效率。並主張運用科技、數據和內容來傳遞直播電商的商業思維，幫助學員突破盲點，掌握低成本、高營收的致勝策略。

