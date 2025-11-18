電商直播教母KK專欄／不靠話術靠人格魅力，新世代主播必備3點「人設力」

在直播的世界裡，觀眾最怕的不是「冷場」，而是「假」。那些照稿唸、背台詞的直播，往往讓人秒滑離開。因為現在的觀眾要的，不是完美表演，而是能看見「人」的溫度。

成功的主播，關鍵在於「人設力」──也就是觀眾對你的印象、信任與情感連結的綜合體。人設力不是虛構，它來自真實的價值觀與持續的一致表現。當一個藝人轉型直播主，首要任務不是訓練話術，而是找到自己獨特的定位與語言節奏。

以品牌角度來看，「話術」是短期的成交技巧，而「人設力」則是長期的品牌資產。當觀眾相信你的品味、理念與態度，銷售轉化自然水到渠成。這就是為什麼許多頂級主播不只賣東西，而是「講生活態度」。

要打造不生硬的專業感，需掌握三個關鍵：

1.真誠互動：將粉絲的提問、反饋視為內容的一部分，創造即時共鳴。

2.情境說服：以故事、使用情境、生活化語言取代冰冷數據，讓產品「有人味」。

3.風格一致性：從語調、視覺到價值觀都需一致，讓人一秒認出「這是你」。

當藝人學會從「說產品」轉向「講價值」，從「照稿表演」變成「真誠交流」，那一刻，他們就不再只是代言人，而是擁有獨立品牌人格的創作者。人設力，才是下一代直播的核心競爭力。

KK 電商直播培訓教母│小檔案

KK老師被業界譽為「電商直播培訓教母」，擁有長達20年的產業實戰經驗。她不僅是資深娛樂圈經紀人，更擅長提供高品質的口碑公關整合行銷服務，憑藉豐富的商業變現技巧，贏得了市場的信任和認可。

KK老師的專業核心，在於專注為直播主和電商企業提供培訓、技巧教學與營銷策略諮詢，並已協助多家企業成功實現商業化和品牌提升。她近年來致力於推廣電商直播帶貨的理念與文化，並透過舉辦更多課程，培養業界更多人才，打造一個全球頂尖的電商直播生態系統，引領行業發展。

面對新媒體的挑戰，KK老師積極結合技術趨勢，已取得AI的國際證照ISO17024提示工程師，並開設多項AI實用課程，旨在讓學員與企業的直播操作能夠更專業、更有效率。並主張運用科技、數據和內容來傳遞直播電商的商業思維，幫助學員突破盲點，掌握低成本、高營收的致勝策略。

