電商直播教母KK專欄／今年不佈局，明年補更痛！2026年企業如何靠直播拓展「第二營收曲線」

隨著企業邁入十二月，進行年度營收結算與次年規劃時，直播帶貨已不再是可有可無的「行銷噱頭」，而是拓展企業第二營收曲線的核心戰略項目。直播電商市場的規模化成長，特別是中國市場，2024年已達 5.8 萬億人民幣，佔網絡零售總額近四成，在台灣市場，電子購物業超過四成以上的公司正積極投入「數位轉型」與「創新銷售」策略。

企業必須將直播納入明年展望的核心原因，在於電商競爭已從單純的價格戰，轉向用戶體驗與信任經營的長期營運戰。

廣告 廣告

1.從一次性交易到長尾流量的經營

傳統大促（如雙十一）的促銷價值正在弱化，重點已轉向全週期營運管理。直播的價值在於它滿足了消費者的「情感滿足」與「社會互動滿足」，這比單純的折扣更能強化品牌的「可信賴度」。

成功的企業透過直播實現了「功能分化」：直播和短影音負責導流、建立信任和商品教育，而非只是最終結帳動作。直播所帶來的即時互動，預估購買率可達 30%，是傳統電商的 10 倍。

2.數據驅動的「信任閉環」

直播行銷的核心，是將即時互動轉化為顧客終身價值（LTV）私域流量（如 LINE 社群），因為這類模式可將顧客回購率提升約 20%。

此外，透過直播所建立的履約承諾（如到貨速度和退換貨方便性），不再只是營運成本，而是「品牌信任」的傳播符碼。因此，直播應被視為「預先的履約承諾」，以固定的節奏（例如週更或雙週更）穩定提供內容。

總結而言，直播帶貨已經成為企業在精耕細作時代中，用個人化的購物體驗、即時互動和品牌背後價值 來創造穩定、持續變現能力的關鍵引擎。將直播行銷流程化，是企業從追求單點爆發的 GMV，轉向追求長期穩定的轉化率和客單毛利，從而打造第二營收曲線的必經之路。

KK 電商直播培訓教母│小檔案

KK老師被業界譽為「電商直播培訓教母」，擁有長達20年的產業實戰經驗。她不僅是資深娛樂圈經紀人，更擅長提供高品質的口碑公關整合行銷服務，憑藉豐富的商業變現技巧，贏得了市場的信任和認可。

KK老師的專業核心，在於專注為直播主和電商企業提供培訓、技巧教學與營銷策略諮詢，並已協助多家企業成功實現商業化和品牌提升。她近年來致力於推廣電商直播帶貨的理念與文化，並透過舉辦更多課程，培養業界更多人才，打造一個全球頂尖的電商直播生態系統，引領行業發展。

面對新媒體的挑戰，KK老師積極結合技術趨勢，已取得AI的國際證照ISO17024提示工程師，並開設多項AI實用課程，旨在讓學員與企業的直播操作能夠更專業、更有效率。並主張運用科技、數據和內容來傳遞直播電商的商業思維，幫助學員突破盲點，掌握低成本、高營收的致勝策略。

延伸閱讀

電商直播教母KK專欄／AI主播浪潮下的台灣企業策略：搜尋型產品的24/7變現術

電商直播教母KK專欄／雙11的黃金入場期！直播新手企業0單到100單的好時機