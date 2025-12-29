電商直播教母KK專欄／台灣直播產業的推手！KK老師如何成為「直播教母」，培育17,000名學員？

電商直播培訓領域的「教母」KK 老師，不僅以豐富的實戰經驗成為「網紅藝人指定帶貨老師」，更透過「破風者」品牌，成功賦能超過 17000 名學員。

其教學方法的核心，在於將高門檻的直播電商，轉化為零經驗也能輕鬆上手的變現模式。

KK 老師的傳奇生涯，奠基於深厚的行業積累。擁有21年娛樂圈經驗、12年直播經驗，以及8年教學經驗。早年，便已經是行業內的「造風者」，在2013年成為台灣第一個做娛樂直播的女企業家，並實現了月收入破百萬元。過去所領導的工會，曾代理2000個主播，並創下幫助單人每月創造最高 1100 萬台幣營業額的紀錄。

正是這些實戰經驗，淬鍊出能夠幫助數萬學員（賦能超過 17000 名學員） 創造巨大累積營收的秘訣：

1. 消除創業的「痛點」與門檻：針對素人常面臨的「沒有時間、沒有資金、沒有專業」等困境，「破風者」承諾直接提供 3000 件商品貨盤資源，解決了選品、倉庫、寄送等所有後勤問題，讓學員能夠以極低成本和風險開啟副業。

2. 人設優先，流程至上：KK 老師強調直播變現的三大秘訣：「會選、會說、會互動，就能成交」。課程核心在於為素人打造專屬人設，讓他們不再是路人甲，並透過人設定位、社群建構和直播話術拆解等系統化課程，將直播從隨機行為變成標準化的銷售流程。

3. 實戰落地與長期支持：「破風者」提供手把手教學 的「二日實戰課」，包含一對一指導與復盤，確保學員能將理論轉化為實際的銷售能力。去年開始，更加入「AI賦能」讓不敢露面，想用一支手機創業的新手們，都可以輕鬆創業。

正是這種指導，幫助有學員從長達一年的「無效直播」中脫胎換骨，單場收入突破 10 萬元。此外，「破風者」提供終身課後交流群和商務群，確保學員在成功變現後，仍能持續獲得資源與指引。

KK 老師以21年娛樂圈經驗的洞察力與 12 年直播經驗的實戰精神，將直播的「流量變現」轉化為「人設+選品+市場通路」的穩賺商業戰略模式。這種「系統化支持」和「終身賦能」的模式，正是能夠桃李滿天下，並累積學員驚人營收數字的核心秘密。

KK 電商直播培訓教母│小檔案

KK老師被業界譽為「電商直播培訓教母」，擁有長達20年的產業實戰經驗。她不僅是資深娛樂圈經紀人，更擅長提供高品質的口碑公關整合行銷服務，憑藉豐富的商業變現技巧，贏得了市場的信任和認可。

KK老師的專業核心，在於專注為直播主和電商企業提供培訓、技巧教學與營銷策略諮詢，並已協助多家企業成功實現商業化和品牌提升。她近年來致力於推廣電商直播帶貨的理念與文化，並透過舉辦更多課程，培養業界更多人才，打造一個全球頂尖的電商直播生態系統，引領行業發展。

面對新媒體的挑戰，KK老師積極結合技術趨勢，已取得AI的國際證照ISO17024提示工程師，並開設多項AI實用課程，旨在讓學員與企業的直播操作能夠更專業、更有效率。並主張運用科技、數據和內容來傳遞直播電商的商業思維，幫助學員突破盲點，掌握低成本、高營收的致勝策略。

