電商直播教母KK專欄／為什麼「素人」直播更受歡迎？KK老師：零經驗反而真實、可塑性最高

素人不是不能開始，而是還沒被定型。直播產業已從「明星導向」轉向「陪伴導向」，真正影響人的留存關鍵不在完美技巧，而是「真實感」與「可塑性」。零經驗的素人沒有表演包袱與錯誤習慣，只要透過系統化的成長路徑與安全試錯環境，反而是下一波直播經濟中最具價值的人才資源。

什麼都不會真的可以嗎？當然，而且更有優勢

許多人在踏入直播前，會先自我否定：「我沒才藝」、「我沒特色」。但我過去在輔導 17,000名學員後發現，高度成熟的創作者往往帶著既定風格與包袱，反而難以調整定位。而且「零經驗」優勢在於：

沒有包袱，可塑性最高： 像一張白紙，能直接植入最正確的直播邏輯與節奏。

真實感勝過表演感： 現代觀眾不愛看「演」出來的完美，更愛看「真實」的陪伴。

熟練導向而非天賦導向： 直播是一門可以被拆解、被訓練的技術。只要方法正確，新手也能快速建立信任感。

為什麼素人容易放棄？因為缺少「安全試錯」的路徑

過去觀察到，多數素人失敗並非能力不足，而是缺乏系統性的引導。在還沒學會走之前就直接進入大流量市場「裸考」，挫敗感往往會磨滅掉一個人的潛力。

「破風者」為素人打造的成長機制：

拒絕開播即定生死：提供低風險的練習舞台，讓你先學會如何面對鏡頭。

將複雜流程 SOP 化：從開場留人到變現轉化，每一步都有老師陪跑修正。

不用過度準備：不必任何準備，來學就能讓你能專心「成為你自己」。

直播產業新趨勢：從「明星即戰力」轉向「可訓練型素人」

現在的直播市場已進入中堅創作者支撐的階段。誰能建立有效的人才培育機制，誰就能掌握未來的競爭紅利。對品牌方而言，一個懂互動、有溫度且「可訓練、可調整」的新手，長期價值遠高於風格已定型的網紅。如果你符合以下狀態，你就是我們要找的人：

從未直播過，但對創作與變現有興趣。

不想單打獨鬥，希望有人帶、有人教。

想把直播當成一份長期投入的事業，而非短暫投機。

教母KK的真心話：你不用變得很厲害才開始

「你不用先成為誰，你只需要慢慢成為你自己。」零經驗代表的是無限可能。這不是一場賭博，而是一次掌握專業技能的機會。當學習環境足夠完整，零經驗不再是你的劣勢，而是你翻身的最高資產。

KK 電商直播培訓教母│小檔案

KK老師被業界譽為「電商直播培訓教母」，擁有長達20年的產業實戰經驗。她不僅是資深娛樂圈經紀人，更擅長提供高品質的口碑公關整合行銷服務，憑藉豐富的商業變現技巧，贏得了市場的信任和認可。

KK老師的專業核心，在於專注為直播主和電商企業提供培訓、技巧教學與營銷策略諮詢，並已協助多家企業成功實現商業化和品牌提升。她近年來致力於推廣電商直播帶貨的理念與文化，並透過舉辦更多課程，培養業界更多人才，打造一個全球頂尖的電商直播生態系統，引領行業發展。

面對新媒體的挑戰，KK老師積極結合技術趨勢，已取得AI的國際證照ISO17024提示工程師，並開設多項AI實用課程，旨在讓學員與企業的直播操作能夠更專業、更有效率。並主張運用科技、數據和內容來傳遞直播電商的商業思維，幫助學員突破盲點，掌握低成本、高營收的致勝策略。

