電商直播教母KK專欄／館長陷毀滅爆料回應，直播斗內金額超驚人！網紅「鬥士人設」如何轉化危機？

網紅「館長」陳之漢的事業版圖，從健身房擴展到電商（販售服飾、乳清蛋白、食品等），發跡史充滿了起伏與挑戰，包括早年的困苦、軍旅生涯、短暫涉足黑道，甚至在 2020 年遭遇槍擊事件。然而，正是這種充滿爭議、高戲劇性的個人經歷，塑造了他獨特的「鬥士」人設。

儘管館長近期捲入毀滅式爆料，被前員工指控涉及性騷擾、財務不透明以及與中國資金的爭議，並在直播中威脅國家領導人等法律問題，仍然無所畏懼。而且館長面對爭議性爆料，也大動作連續3天直播澄清，並根據網紅四叉貓替館長統計的抖內金額共獲得約27萬的支持，關鍵原因在於：

廣告 廣告

1.個人 IP 的抗壓性與黏性：成功的個人IP人設，能夠幫助創作者在海量內容中脫穎而出。館長以敢言、好鬥的風格著稱，經常在直播中評論時事並使用不雅用語。他的受眾往往追隨的不是一個完美的聖人，而是一個勇於對抗體制或指控的複雜人物。這場危機反而成為極具張力的內容，吸引支持者透過「斗內」來展現對他的人設和價值主張的支持。

2.將危機轉化為流量與經濟紅利：雖然他因政治立場快速轉變，從反「一國兩制」到訪問中國大陸，以及產品國家的立場變化，從堅持台灣製造到大讚中國貨而受到質疑，但這種高爭議性持續為他創造流量。直播的即時性與互動性，讓他在第一時間與粉絲進行情感連結，將公關危機轉化為一場高曝光、高投入的實境秀，從而帶動經濟支持。

3.核心受眾的情感連結：不同特質的網路使用者，會將內在運作模式的信念，運用在網路情境中。對於館長的核心支持者來說，面對毀滅性的指控時，即時的直播回擊強化了個人 IP 的穩定性，並促使他們採取實際行動，以金錢支持這位「屢受爭議」的網紅。

在網紅經濟中，流量明星的危機處理，往往考驗著人設背後是否蘊含足以讓粉絲長期投入情感的價值主張，顯然館長深諳此道，才能在這次事件中仍收穫支持。

想獲取更多直播課程資訊，歡迎上官方網站瞭解：https://kuttingedge.com.tw/step/course3-39800/

KK 電商直播培訓教母│小檔案

KK老師被業界譽為「電商直播培訓教母」，擁有長達20年的產業實戰經驗。她不僅是資深娛樂圈經紀人，更擅長提供高品質的口碑公關整合行銷服務，憑藉豐富的商業變現技巧，贏得了市場的信任和認可。

KK老師的專業核心，在於專注為直播主和電商企業提供培訓、技巧教學與營銷策略諮詢，並已協助多家企業成功實現商業化和品牌提升。她近年來致力於推廣電商直播帶貨的理念與文化，並透過舉辦更多課程，培養業界更多人才，打造一個全球頂尖的電商直播生態系統，引領行業發展。

面對新媒體的挑戰，KK老師積極結合技術趨勢，已取得AI的國際證照ISO17024提示工程師，並開設多項AI實用課程，旨在讓學員與企業的直播操作能夠更專業、更有效率。並主張運用科技、數據和內容來傳遞直播電商的商業思維，幫助學員突破盲點，掌握低成本、高營收的致勝策略。

延伸閱讀

電商直播教母KK專欄／不靠話術靠人格魅力，新世代主播必備3點「人設力」

電商直播教母KK專欄／商品如何賣得好？實例拆解示範，抓住痛點是「講人話」