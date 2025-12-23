電商直播教母KK專欄／驢肉也能成禁忌？館長赴中國直播遭秒封，背後的是平台治理黑箱

網紅「館長」陳之漢近期頻繁與中國大陸互動，甚至親赴當地直播，展現出與過去截然不同的政治與商業佈局。然而，他在中國抖音直播時，僅因回答網友「沒吃過驢肉」便遭平台秒封，這一荒謬現象揭示直播主進軍陌生平台時面臨的巨大風險，「合規」的定義權往往掌握在不透明的算法手中。

即便館長全程展現「溫良恭儉讓」，並無髒話，仍觸發了封禁機制。這反映出中國直播平台監管的特殊性，監管不只針對內容的低俗與否，更包含大量敏感關鍵詞的AI自動過濾與「大數據風控」。對於平台而言，擁有高流量且具有政治爭議背景的主播本身就是「高風險帳戶」，任何異常關鍵詞（即使是驢肉）都可能觸發系統的防禦性封鎖。

這給所有試圖跨足中國市場的創作者一記警鐘，熟悉平台禁忌不僅是不說髒話，更需理解平台對「潛在風險」的零容忍態度。在「人治」與「AI 治理」並行的環境下，缺乏對當地脈絡與審查紅線的敏銳度，再大的流量也可能瞬間歸零。

