電商直播教母KK專欄／1.5萬人同時在線！温昇豪、李廷鎮現身丟丟妹直播間，影視宣傳為何轉戰直播？

演員温昇豪與韓星李廷鎮現身丟丟妹的直播間宣傳新戲《整形過後》，吸引1.5 萬人同時線上。這一現象標誌著影視營銷已從傳統的「單向宣傳」轉向「互動式流量變現」。

為什麼大明星願意「降維」走進叫賣直播間？核心在於直播電商所具備的「情緒價值」與「精準導流」能力。

現代行銷講求「人與人的連結」，直播主如丟丟妹擁有極強的粉絲黏著度與信任資產。劇組看中的是直播間那種「即時互動」所創造的熱度，這比傳統記者會更能直接觸及大眾。透過直播主的口語化推薦，高冷的影視作品能瞬間變得接地氣，將觀眾的「觀看興趣」轉化為實際的收視或票房。

廣告 廣告

這背後的策略是「借力使力」，利用頂流直播主的私域流量池，為戲劇作品注入第一波關注。對於明星而言，這也是展現親和力、打破銀幕隔閡的最佳舞台。在流量碎片化的時代，誰能在那方寸銀幕中抓住觀眾的眼球與情緒，誰就掌握了票房的入場券。

KK 電商直播培訓教母│小檔案

KK老師被業界譽為「電商直播培訓教母」，擁有長達20年的產業實戰經驗。她不僅是資深娛樂圈經紀人，更擅長提供高品質的口碑公關整合行銷服務，憑藉豐富的商業變現技巧，贏得了市場的信任和認可。

KK老師的專業核心，在於專注為直播主和電商企業提供培訓、技巧教學與營銷策略諮詢，並已協助多家企業成功實現商業化和品牌提升。她近年來致力於推廣電商直播帶貨的理念與文化，並透過舉辦更多課程，培養業界更多人才，打造一個全球頂尖的電商直播生態系統，引領行業發展。

面對新媒體的挑戰，KK老師積極結合技術趨勢，已取得AI的國際證照ISO17024提示工程師，並開設多項AI實用課程，旨在讓學員與企業的直播操作能夠更專業、更有效率。並主張運用科技、數據和內容來傳遞直播電商的商業思維，幫助學員突破盲點，掌握低成本、高營收的致勝策略。

想獲取更多直播課程資訊，歡迎加入《破風者展娛文創股份有限公司》Line諮詢：https://bby.news/我想了解更多直播課程

延伸閱讀

電商直播教母KK專欄／藝人名利雙收，還要走直播帶貨？KK老師：掌握主導權是關鍵

電商直播教母KK專欄／直播經濟席捲娛樂圈！藝人跨界第二舞台開創新藍海