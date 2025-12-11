電商直播教母KK專欄／AI數位浪潮來襲！55%廠商投報率破10%，企業急需「AI直播編導」

在數位轉型浪潮中，許多企業面對 AI 與直播的融合，仍處於觀望或不知所措的狀態。儘管企業知道 AI 能帶來顯著回報，有55%的零售商表示投資報酬率超過 10%，但 75% 的零售商傾向等待技術格局穩定後再進行重大投資，同時有 60% 的人表示對大量 AI 相關資訊感到不知所措。這種現象凸顯企業內部缺乏能夠將 AI 技術轉化為實際商業效益的「AI直播編導」。

他們所需的並非寫程式的工程師，而是懂得將 AI 工具整合於行銷、客服和內容生成等功能的 戰略型人才，他們所專精的在於顧客情緒、關係、痛點、流行的趨勢，這是在每場直播中，累積的敏感，必非大數據可統整的技能。

「破風者」的培訓正是為了解決企業對新技術的陌生感與執行力缺乏的問題。作為「電商培訓直播教母」KK老師創立的品牌，破風者提供系統化的支援，特別強調手把手教學，讓零基礎的學員也能輕鬆上手。

破風者將複雜的 AI 應用流程化，讓企業能夠學習如何使用 AI 自動生成文章、圖片與短影音，迅速突破內容創作的瓶頸。此外，破風者還提供終身課後交流群與商務群，確保學員在學習後能持續執行並獲得指引。

這種培訓模式將 AI 從一個高深的技術概念，轉化為能夠提升行銷、客戶服務與資訊技術效率的實戰工具，幫助企業快速建立起能夠利用 AI 流程化生產內容、穩定建立品牌信任的專業團隊。

KK 電商直播培訓教母│小檔案

KK老師被業界譽為「電商直播培訓教母」，擁有長達20年的產業實戰經驗。她不僅是資深娛樂圈經紀人，更擅長提供高品質的口碑公關整合行銷服務，憑藉豐富的商業變現技巧，贏得了市場的信任和認可。

KK老師的專業核心，在於專注為直播主和電商企業提供培訓、技巧教學與營銷策略諮詢，並已協助多家企業成功實現商業化和品牌提升。她近年來致力於推廣電商直播帶貨的理念與文化，並透過舉辦更多課程，培養業界更多人才，打造一個全球頂尖的電商直播生態系統，引領行業發展。

面對新媒體的挑戰，KK老師積極結合技術趨勢，已取得AI的國際證照ISO17024提示工程師，並開設多項AI實用課程，旨在讓學員與企業的直播操作能夠更專業、更有效率。並主張運用科技、數據和內容來傳遞直播電商的商業思維，幫助學員突破盲點，掌握低成本、高營收的致勝策略。

