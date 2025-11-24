電商直營店疑買到機王 退貨竟要付「近1.2萬元整新費」

一名消費者上個月在知名電商直營賣場購買了全新的iPhone 17 Pro，卻發現手機無法連接WiFi。蘋果官方授權維修中心檢測後確認手機WiFi功能異常，並建議消費者向原商家退換貨。然而，當消費者向電商業者申請退貨時，對方不僅表示檢測結果正常，還要求消費者支付近1.2萬元的整新費用才願意全額退款，引發消費糾紛。電商業者回應都是依規定受理退貨申請，並正在檢視相關流程。

消費者買新手機卻無法連接網路。（圖／TVBS）

一名消費者吳小姐在知名電商的網路直營店購買了全新的iPhone 17 Pro，但發現新手機完全無法連接WiFi網路，而她的舊手機卻能順利連線，讓她感到十分困惑。為了確認問題所在，吳小姐將手機送至蘋果官方授權的A+維修中心進行檢測。吳小姐表示，檢測人員告訴她手機確實有問題，並開立了檢測證明，建議她直接與原商家進行退換貨。

蘋果官方檢測證明手機網路異常。（圖／TVBS）

然而，當吳小姐將手機退回電商業者後，對方在半個月後回應稱檢測結果一切正常，並提供了一段手機進入系統主畫面的影片，顯示手機可以連接WiFi。對此，吳小姐感到相當疑惑，她解釋自己連進入主頁面的步驟都無法完成，因為無法連接WiFi，但電商業者提供的畫面卻是已經進入主頁面的狀態。吳小姐懷疑電商業者可能在檢測過程中修復了手機，然後才告知她手機功能正常。

電商業者要求消費者要負擔近1.2萬整新費。（圖／TVBS）

更令吳小姐不滿的是，電商業者要求她支付將近1.2萬元的整新費用才願意給予全額退款。面對消費者的質疑，電商業者回應表示，直營賣場是依規定受理退貨申請並協助相關檢測流程，已著手檢視這起案件的相關流程，並與合作廠商確認資料。電商業者也表示，如果消費者對商品或退貨作業有疑義，可以透過客服或相關申訴管道提出。

3C達人閻先生對此情況表示，網路購物網站的退款機制與原廠的退貨機制可能有所不同，兩方認定標準不一致。消費者認定的是原廠的保固和退貨機制，而這也是網路購物可能存在的風險之一。閻先生進一步指出，網購手機買到有問題的機器（俗稱「機王」）的機率不一定比較高，但他仍建議民眾購買高單價的商品時，最好選擇實體通路，以避免退貨時遇到更多問題。

