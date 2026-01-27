電商董座與Uber司機互毆！天道盟「鐵霸」兄弟撂人助陣 北檢起訴10人

社會中心／台北報導

電商PAZZO創辦人廖承豪日前與UBER林姓司機發生糾紛互毆，廖聯繫天道盟盟主「鐵霸」曾盈富，曾再透過弟弟曾盈進找人「關心」此事，林姓司機驗傷完離開醫院後，遭數名黑衣人埋伏、襲擊。北檢今天偵結，依涉犯強制、恐嚇、聚眾強暴脅迫等罪起訴鐵霸兄弟、廖承豪等10人。

檢警調查，去年11月17日晚間，廖承豪與助理搭乘UBER至北市復興南路目的地後，要求林姓司機載他到別處遭拒絕，雙方發生口角、互毆，事後司機報案提告，雙方在派出所製作筆錄期間，廖承豪致電天道盟盟主「鐵霸」曾盈富，鐵霸再透過弟弟曾盈進「關心」此事，不久後，曾盈進即指派陳姓小弟等多人至派出所集結。

林姓司機離開派出所前往醫院驗傷時，陳姓小弟等人要求司機撤告、和解遭拒，一行人遂在醫院外埋伏，待司機走出醫院後，隨即動手攻擊、毆打司機後腦杓，還對司機嗆聲「幹XX別跑」，司機逃到派出所求助。

鐵霸曾盈富和弟弟曾盈進應訊時自稱廖承豪為其遠房表兄弟，得知他發生糾紛才找人到場「關心」。檢察官偵查後，認為曾男等人涉犯強制、恐嚇及聚眾強暴脅迫等罪嫌，今依法起訴鐵霸兄弟和廖男等10人。

