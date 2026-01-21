電商衝擊大店面轉向！北投健身房砸百萬奪冠 北市五大高租金店面出爐

位於松江路的200坪大店面，周邊金融機構密集，又是雙捷運交會點，具有人流優勢，得以支撐高總價租金。台灣房屋台北中山加盟店提供



電商浪潮衝擊實體零售，但大坪數店面需求仍顯韌性，租客版圖大洗牌。根據最新實價登錄，月租金冠軍意外落在北投區，由健身房業者以月租100萬元簽下千坪空間奪得；而松江南京商圈亦有銀行原址以58萬元成功出租。專家分析，高租金店面已轉向需要大量陳列或互動空間的家具業、健身房及代銷接待中心，「體驗型服務業」傾向選擇交通便利但單價較親民的非傳統商圈，成為支撐大坪數店面市場的新動力。

根據最新實價登錄揭露，位於台北市中山區松江路的一樓店面，面積約227坪，2025年11月以月租58萬元，成為去年第五高月租金的店面租賃交易，原本是銀行分行，目前仍在裝潢階段，租約還協議前2個月裝潢期不收租金，但尚未掛招牌營業。

觀察去年台北市店面月租金最高的店面，不是在東區或西門町，竟是在北投區，位於公館路的大樓店面，一樓加地下室總坪數1121.57坪，去年3月由健身房業者一次簽下十年租約，以每月100萬元承租。

台北市去年最高店面的月租金為100萬元，不在東區或西門町，竟是在北投區。台灣房屋提供

第一建經研究中心副理張菱育指出，北市店面租金行情高，承租大店面業者多半對場域有高度需求，包括量販店、家具店和健身房等，需要一定陳列空間，越來越多業者走向二樓以上或地下室店面，而北投租金行情較親民，上千坪的使用空間雖然月租金高達百萬，但換算單坪月租金不到900元，且兼具店面經營和廣告宣傳效益。

台灣房屋台北中山加盟店店長李麗玲表示，位於松江路上200坪的大店面，在松江南京商圈，周邊金融機構密集、商辦林立，又是雙捷運交會點，不管銀行或零售消費型態店面，都具有人流優勢，得以支撐高總價租金。

台灣房屋集團趨勢中心統計，去年台北市店面月租金前五名，有4筆店面坪數都破200坪，第一名是破千坪的店面，月租金次高的是中正區八德路一段樓店，月租金88.9萬元，該樓店鄰近華山文創園區與光華商圈，為精品家具旗艦店；第三名為西門町商圈的透天店面產品，月租85萬元，由連鎖薯條專賣店承租；至於士林德行西路的200坪店面，則由代銷租用成立接待中心。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，去年高租金店面在西門町僅有1筆，仍不見東區，主因是商圈人潮轉移，許多業種展店策略出現轉變，有別於國際品牌重金在精華區開店的模式，在電商陸續崛起，有實力的大品牌展店捨棄一樓大店面，轉向整棟型態的透天店面，或縮小實體店面規格，也有不少從街邊店走進百貨櫃位，共享百貨的聚客效果。

張旭嵐說，對於需求大空間、實體互動、具有品牌展示功能的體驗型服務產業，走向非傳統商圈，卻有捷運站交通優勢，或是客層精準度高的區域，如國際家具品牌選擇科技與文創商圈匯集的光華商圈；而建案接待中心需近基地宣傳，且需要樣品屋展示空間，更有資本重金租下大店面。

張旭嵐表示，位於精華商圈的大店面，彈性因應市場變化，透過分割店面、降低租金門檻，或接受特賣會短租合約，提高出租效率，因此，精華區店面的月租金降低，但單坪租金表現仍然有一定水準。

