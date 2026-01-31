地方中心／黃兆康 新竹報導

新竹一名女子日前在電商平台購物，卻發現配送員送貨時沒有事先打電話通知，誇張的是，還直接進入女子住家門口，不斷徘徊、東張西望，甚至翻動鞋櫃、打開鞋盒，女子懷疑對方圖謀不軌，把監視器PO上網，引發討論。業者則回應，已經停止這名配送員工作。

配送員一身黑、頭戴安全帽，在別人住家門口晃來晃去，東張西望，他開著手電筒看呀看，下一秒竟然蹲下來，翻看別人的鞋櫃，看完一個還不夠，再繼續翻，一盒一盒打開看，誇張行徑都被監視器錄下來，女屋主看到好傻眼，PO文控訴，她日前在電商平台網購，沒想到配送員送貨時沒有事前電話聯繫，逕自進入大樓，還翻動私人物品，走到非配送的空間查看環境。

電商配送員「送貨沒通知+翻動鞋櫃」 女住戶懷疑想行竊報警

電商配送員「送貨沒通知+翻動鞋櫃」(圖/Threads yunnnnn612)









民眾看到影片也直呼好誇張，事發就在新竹，女子懷疑這位配送員當時是在尋找值錢物品，才會東翻西找，決定報警。詢問其他配送員，也說絕對不會像這樣隨意翻動客人物品，第一時間也會電話聯繫。

中華派出所副所長李文正表示，本案報案人提告侵入住宅及竊盜未遂部分，警方依規受理報案，後續依法通知相關人員到案。





電商配送員「送貨沒通知+翻動鞋櫃」 女住戶懷疑想行竊報警

電商配送員「送貨沒通知+翻動鞋櫃」(圖/Threads yunnnnn612)









業者回應，目前已經停止這名配送員工作，也正在積極處理中，希望能嚴加防範類似事件再發生。

















