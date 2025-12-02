電商霸主廖承豪爆毆運將 曾捲梁文傑出入招待所風波

廖承豪他從2010年自創品牌PAZZO。（圖／鏡週刊）





電商霸主廖承豪和計程車司機互毆，互相提告傷害。他從2010年自創品牌PAZZO，2018年入主友銓電子，之後改名為「美而快」，是全台唯一有上市的品牌電商。近年陸續在中山區、信義區等黃金商圈開設複合式實體店，曾創年營收26億，被稱為台灣女裝電商霸主。

穿著鮮豔黃色帽T，搭配牛仔外套，一身國際精品接受週刊專訪，大談創業心路歷程。他是美而快國際董事長廖承豪，這回再度躍上媒體版面，是因為毆打運將。

女裝服飾PAZZO，是他第一個創立的網路原生品牌，儘管主打快時尚，但在台灣市場仍被視為高質感平價女裝，CP值高，廖承豪更被周刊譽為台灣女裝電商霸主。

廖承豪出身五分埔成衣商圈，曾經在這裡當過男裝店店員，退伍後創業失敗，他又再回到五分埔當起大盤商，接著進軍網拍，至今開創近20個女裝品牌，會員數合計超過280萬人，創下年營收達26億元。

後來他帶領團隊轉型，開設實體店面，結合服飾、早午餐店和彩妝的複合式商場，在雙北就有9間門市，而且都開在中山、信義等鬧區，將線上流量導向線下。

不過廖承豪也曾捲入陸委會副主委梁文傑出入私人招待所一案，他當時發聲明解釋，當天是宴請公司同仁和朋友，臨時起意打給梁文傑，邀請他過來聚一聚，沒想到引發軒然大波。而過了兩年，他又因為毆打運將上新聞，引發爭議。

