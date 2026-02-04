電商「信任戰」升級 momo通過TIPS A級驗證

(記者謝政儒綜合報導)經濟部產業發展署於(2/3)舉辦「台灣智慧財產管理制度TIPS」授證典禮，momo 富邦媒(8454)宣布以「商標」作為驗證標的，首次申請即通過 2025 年 TIPS A 級驗證。momo 表示，隨著電商服務規模與品牌資產持續擴大，商標不僅是市場識別，更與消費者權益、合作信任及公司治理緊密相連；此次通過外部制度驗證，代表 momo 已將商標管理由單點作業升級為可落地、可稽核、可持續改善的制度化流程，強化平台信任並為海外市場拓展奠定更穩健的治理基礎。



momo 指出，對電商平台而言，商標治理不只是法律層面的保護，更直接牽動消費者對交易環境的安心感，以及供應商、品牌夥伴對平台規範與法遵管理的信賴程度。此次導入 TIPS，核心在於建立一套能與日常營運銜接、可追溯且可驗證的管理制度，讓商標管理成為公司治理與風險管理的一部分，提升平台在品牌資產保護與對外合作上的一致性與可預期性。



momo 表示，依 TIPS 分級精神，A 級重點在於企業已具一定智慧財產管理能力，並可進一步朝向避免智財爭議、強化對外來智財威脅的防禦方向精進。此次 momo 以商標為驗證標的，建構從商標申請、審查、維護到侵權應對的完整管理流程，並以管理循環思維推動持續改善，降低潛在侵權風險與合作摩擦成本，讓商標治理更能嵌入日常營運與對外合作節點。



為回應平台化經營與跨境合作需求，momo 建立四項商標治理政策，讓商標管理具備一致的決策原則與作業依據，涵蓋「保障顧客權益、強化智財管理」、「進行商標布局、開發海外市場」、「提升人員意識、遵守智財法令」以及「防制智財侵害、落實機密保護」。momo 表示，透過跨部門協作與明確權責分工，商標治理不再只是單一單位的後端處理，而能前移到商品、行銷、合作與跨境推進等關鍵節點，形成可執行、可追蹤的制度化管理流程，確保政策有效落地並符應 TIPS 管理規範要求。



momo 進一步說明，除制度建置外，也同步導入定期內部稽核與管理審查機制，持續檢視與優化智慧財產管理績效；並透過教育訓練提升全員智財意識與法遵觀念，確保從高階管理層到第一線同仁皆能在工作情境中落實商標與智慧財產保護。momo 指出，TIPS A 級管理規範亦強調教育訓練有效性評估等要求，未來將持續以制度化方式推進，讓治理成效可被檢核、也可被複製擴大，進一步降低侵權風險並強化對外合作的一致性與信任基礎。