電商「儀式感家電」下殺千元被推爆！正妹秒砸年終入手 過來人讚翻：懂買

年終獎金陸續入帳，一票上班族趁著荷包滿滿、年節將近之際，開始著手採買新家電提升生活品質，也為新年帶來煥然一新的好寓意。近期臉書社團出現一則爆品分享文掀起熱烈討論，一名女網友說，自己原本就看中一台滿足早晨儀式感的「美型家電」，結果最近跳出超甜特價，讓她豪不猶豫地直接下單，文章一出立刻吸引大批人猛誇「懂買！」

網友趁電商檔期促銷，將觀望許久的膠囊咖啡機無痛入手，大讚功能超乎預期。圖：翻攝自「momo網購好物交流社團」

原PO在時常出現夯品情報與優惠快訊的臉書社團「momo網購好物交流」發文說，自己早上就有品飲咖啡的習慣，但一般咖啡機每次使用後都得清咖啡渣、除水垢，久了反而越來越懶，讓整台機器被閒置，後來無意間滑到「Nespresso膠囊咖啡機Inissia」就默默放入購物車，等待優惠檔期入手，直到遇上momo年貨節加上年終入帳，加上商品下殺，現省破千元，還附贈50顆義式膠囊與7顆頂級咖啡膠囊體驗組，讓她忍不住按下下單鍵。

「現在換膠囊咖啡對懶人來說真的方便到不行！」原PO表示，早上趕著上班的人，起床只要按一下鍵，「大概30秒就有咖啡可以喝，機器本身只有40ml跟110ml兩種模式，膠囊本來就配好咖啡粉，我只要選今天要喝甚麼就好！」她也分享多種創意喝法，「40ml濃縮除了直接喝，加牛奶可以變拿鐵，加冰淇淋就變Affogato，想怎麼喝都能自己調，用完的膠囊可以回收，品牌也常有回收活動，萃取完會直接滑進收集盒，不用另外洗，收集盒滿了再倒就好，集水盤跟收集盒都是獨立可拆的，清潔起來也很省事！」

網友曬出在電商入手的膠囊咖啡機，誇讚現在喝咖啡更省時便利，還能享用多種創意喝法。圖：翻攝自「momo網購好物交流社團」

原PO更秀出戰利品，誇讚咖啡機輕巧不佔空間，奶油黃色帶點復古感，「放在廚房看了心情就很好」，實際萃取出的咖啡油沫細緻、香氣濃郁，品質表現超乎原本預期；她也透露目前已嘗試多款經典口味都相當順口，上官網一看發現膠囊選擇非常多，近期甚至推出攜手花神咖啡廳的聯名款，不禁又默默下了一單，「如果本來就在觀望膠囊咖啡機的人，這個檔期入手真的蠻剛好的！」

圖：翻攝自「momo網購好物交流社團」

不少人看完貼文完後紛紛到底下留言，「這價格可以耶！我還以為膠囊咖啡機都很貴」、「57顆膠囊好划算，比我之前在店裡買的還優惠」、「我是前兩個月買的！也很喜歡這台～方便又快速，覺得錢花的很值得」、「私心推薦經典系列的哥倫比亞，味道很圓潤，還帶點穀物的香甜味」、「花神聯名膠囊我有買，開心果的好喝，下單沒錯！」

如果你也被原PO分享的好物燒到，不妨加入像「momo網購好物交流」這類電商社團，不只新品、優惠資訊更新快，還常有成員限定專屬好康可享；下單前先參考其他網友的實際使用心得，更能降低踩雷風險，買得盡興之餘，也能聰明省下一筆預算。

momo網購好物交流 : https://www.facebook.com/groups/momoshoppinggo/posts/1860985237809188/

