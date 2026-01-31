電商「神級家電」突爆紅！加碼送超狂3贈品 全網手刀下單：買到賺到

生活中心/綜合報導

春節腳步接近，電商看準家家戶戶掀起汰舊換新潮，推出各式日常家電促銷，讓大眾輕鬆提升生活品質，更能減少預算開銷。臉書社團近來出現一則文章引爆大批網友討論，一名網友表示，最近家裡安裝「櫥下型飲水機」，不僅不佔空間，也讓喝水更安心，最勸敗的是，超早鳥買一台熱飲機還送電鍋、四季被、不沾鍋，讓她驚訝到直呼「這贈品加一加也要五六千吧？」不少人見狀也狂誇「買到賺到，真心不騙！」

網友購入3M櫥下熱飲機稱讚不管是日常飲水或煮湯需求，都能快速出水不必久等。翻攝自「momo網購好物交流社團」

原PO在不時出現好物資訊與優惠情報的「momo網購好物交流」社團發文說，家裡本來就有規畫安裝飲水機，只是遲遲沒動作，沒想到滑momo時看見「3M淨水新品牌 AQUA-PURE HPURE淨熱一體觸控式櫥下熱飲機」，不僅符合家中需求，功能也相當實用，更驚人的是還送大量贈品，讓她忍不住直接下單，「momo年前這組3M的活動真的太誇張…買一台熱飲機竟然送大同電鍋、3M四季被還有特福不沾鍋，這贈品加一加也要五六千吧，有夠誇張的，剛好可以趁年前把家裡舊的鍋子、被子換掉。」

原PO隨後分享真實體驗，表示這台飲水機主打淨水跟加熱一體，大幅釋放檯面空間，對小廚房來說相當友善，而且RO淨水喝起來明顯有感，「水質很甜」，加上高流量設計，即使煮湯、用水量大也不用久等，日常使用相當順手，她更點名三段定量出水設計是一大亮點，「杯子放著按下去就可以去做別的事，不怕水滿出來，五道安全防護跟一級節能也是我當初看中的點，濾心更換也很簡單，自己轉一下就好。」

3M新品牌櫥下熱飲機附有防塵蓋讓飲水更安心，現在入手還送高價值贈品組合，吸引不少消費者趁勢汰換家中舊設備。翻攝自「momo網購好物交流社團」

原PO最後說，雖然年前花了一筆錢，但想到以後不用再燒開水跟等濾水，「真的覺得買太晚了」，而且設備還有一級省電能效，日後不用心疼電費。許多人看完貼文後紛紛到底下留言，「也送太多了吧！大同電鍋超賺耶」、「這組合好像只有momo有，我看其他都沒送這麼多」、「年前這檔很不錯，我也是買一堆送好送滿」、「安裝要另外收費嗎？看了好心動喔」。

翻攝自「momo網購好物交流社團」

如果你也想在年前為家中添點新家電，或許可以考慮加入像「momo網購好物交流」這類電商社團，不僅能更快依據網友的分享心得找到心儀品項，還能時常享有成員專屬的甜甜價，若是怕買到雷品也能先瀏覽大家的試用心得並作比價，輕鬆把實用又省錢的好物一次帶回家。

momo網購好物交流 :https://www.facebook.com/groups/momoshoppinggo/posts/1852572681983777/