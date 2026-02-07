電商「驊哥電腦」驚傳周轉不靈！粉專證實：財務出問題

電商「驊哥電腦」近期驚傳倒閉，有網友爆料業者不只資遣全部員工，公司負責人疑似已跑路，還欠代理商超過1000萬元貨款，引發熱議。業者7日證實「財務上出了點問題」，正與銀行、代理商等方溝通中。

在業者官網頁面可見，許多商品都顯示「售完」。（圖／翻攝自驊哥電腦 客製化筆電專家官網）

據了解，爆料者在Threads分享對話截圖，內容直指知名電商「驊哥電腦」資遣全部員工，剩下業者自己1人，同時積欠代理商貨款1000多萬元，卻「兩手一攤沒錢」，業者疑下架網站大多數商品，只剩下「金庫存換現金的福袋」的購物連結。

同時有其他網友在臉書社團「電腦DIY 組裝 - 維修.疑難雜症 討論區」發文加碼踢爆，稱業者遇上資金周轉不靈，甚至有數十位黑衣人到店搬或跑路。

「驊哥電腦」業者7日透過粉專證實財務出現狀況，但未跑路或店家倒閉狀況。（圖／翻攝自Facebook@驊哥電腦 客製化筆電專家）

稍早「驊哥電腦」業者在臉書粉專發文，「近期確實在財務上出了點問題，目前也都在跟代理商與銀行溝通中，但我沒有去碰高利貸所以也請大家放心」。

業者指出，自己沒有跑路，店鋪也沒有要倒閉，更沒有網傳所稱「黑衣人搬貨」的事，「會把商品暫時掛缺/下架是因為擔心消費者付款了我們無法出貨造成困擾」，不過消費者已下單的商品都會正常出貨。員工方面，業者強調並未欠薪，都已按照勞基法規定支付資遣費用。

