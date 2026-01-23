電器展創造3贏！賴清德：經濟好執政較順利

▲賴清德表示，經濟好，政府自然而然執政就會比較順利。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（23）日出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」時表示，購物展可以創造三贏，包括消費者、電器公會都受惠，而政府也有獲利。他說，經濟好，政府自然而然執政就會比較順利，同時也能推動節能減碳。

賴清德上午出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」致詞時先感謝電器商業同業公會，在台灣最困難的時候挺身而出，包含去年南台灣的丹納絲颱風、花蓮堰塞湖溢堤的事件。他說，救災時有鏟子超人站出來，在重建時，有電器公會站出來，這種互助精神，贏得國際社會的肯定。

賴清德提到，購物展可以創造三贏，第一個，受惠就是消費者，現在科技進步，各種電器的品質都很好，若能買到新的電器，對消費者而言，便宜又可以抽獎；第二個，電器工會受惠，政府在背後支持，每一個商店都可以獲得利潤、讓大家生活能夠更好。

第三，政府有獲利，賴清德提到，經濟好，政府自然而然執政就會比較順利；而節能減碳，是政府要推動的目標，從蔡總統任內開始，就律定2050淨零轉型的目標，所以他上任後也在總統府成立氣候變遷對策委員會來落實淨零轉型的目標。

賴清德呼籲，全國消費者一定要利用這個難得的機會進場採購，消費者沒有進來，三贏的活動就沒有辦法成立，「沒有第一贏，就沒有第二贏，沒有第二贏就沒有第三贏，敬請各位或是各縣市的民眾，都能夠把握難得的機會、踴躍採購」。

