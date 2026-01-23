電器展可創造三贏 賴清德：經濟好、政府執政就順利

賴清德出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（23）日表示，「電器空調影音年終購物展」可以創造三贏，包括消費者、電器公會都受惠，而政府也有獲利。他說，經濟好，政府自然而然執政就會比較順利；此外，也能推動節能減碳。他呼籲消費者進場採購，因為沒有第一贏就沒有第二贏，沒有第二贏就沒有第三贏。

賴清德逛電器展。 圖：高逸帆／攝

賴清德今上午出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」，並在致詞時先感謝電器商業同業公會，在台灣最困難的時候，包括去年南台灣的丹納絲颱風，以及花蓮堰塞湖溢堤的事件，大家挺身而出。他說，救災時有鏟子超人、重建時則有電器公會，這種互助精神贏得國際社會的肯定。

賴清德指出，購物展可以創造三贏，第一，消費者受惠。現在科技進步各種電器的品質都很好，電視也不輸給電影院，又便宜又可以抽；第二，電器公會夥伴受惠。他說，政府在背後支持，讓每一個商店都可以獲得利潤，讓大家生活能夠更好。

第三，政府有獲利。賴清德表示，經濟好，政府自然而然執政就會比較順利；此外，節能減碳則是政府要推動的目標，從前總統蔡英文任內開始，就律定2050淨零轉型的目標，所以他上任後也在總統府成立氣候變遷對策委員會來落實淨零轉型的目標。

賴清德呼籲，全國消費者一定要利用這個難得的機會進場採購，因為消費者沒有進來，這個三贏的活動就沒有辦法成立。他說，沒有第一贏就沒有第二贏，沒有第二贏就沒有第三贏，敬請各縣市的民眾，都能夠把握難得的機會、踴躍採購，過一個好年。

賴清德致詞完後也隨即逛展，當被問及會不會買卡啦ok機的時候，他笑說，他只是好奇而已。

