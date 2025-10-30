電器火警居榜首 北市消防局籲：人離火熄

北市消防局呼籲民眾應注意電器安全，「人離火熄」。（圖／翻攝畫面）

臺北市政府消防局統計，今年1月至9月間，火災原因以電氣因素283件（占37.3％）居首，其次為爐火烹調157件（占20.7％）。顯示除了防範電氣火災，市民仍需提高廚房防火意識。

多數爐火烹調引起的火災，往往因短暫離開現場導致鍋底乾燒，或因煮食油溫過高而釀成災禍。消防局再次提醒，「人離火熄」必須確實落實，即使再忙，也別忘了隨手關火。

消防局同時建議，民眾可選用配備「熄火安全裝置」與「溫度感知裝置」的爐具，當火焰意外熄滅或鍋底溫度異常升高時，能自動切斷瓦斯，有效降低風險。特別是家中有長者或孩童的家庭，更應提高用火安全意識，避免因一時疏忽而留下遺憾。

廚房防火要訣：

1、人不離火：烹煮時不可離開現場，確實落實「人離火熄」。

2、油不過熱：油料添加適量、火力適中，避免油溫過高引燃。

3、鍋不滿溢：避免湯汁溢出澆熄火焰。

4、煙道常清：定期清潔抽油煙機，採用不燃材質與防油裝置。

5、警報早裝：建議廚房安裝定溫式住宅火災警報器，可在異常升溫時及早示警。

