電器盃節能公益路跑 助腦麻病友並增獨居老人加菜金

台北市長蔣萬安今(9)出席第十一屆電器盃節能公益路跑。(記者塗建榮攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市長蔣萬安今(9)日出席第十一屆電器盃節能公益路跑，他提到，每次台北市電器商業同業公會的路跑都從事公益，這次除了捐給腦性麻痺的病友以及孩子，也給獨居長者加菜金。他感謝電器公會在台灣有需要時，即刻伸出援手。他舉例，這次花蓮馬太鞍溪堰塞湖災區，電器公會二話不說，就號召會員以及國內外家電廠商，捐贈1萬5千個家電，像是電冰箱以及空調設備，也提供到宅檢測的服務。

蔣萬安說，北市府各局處支援救災，他說捷運公司同仁前幾天一樣清除污泥，後面則協助許多校園空調設備裝設、維修，特別感謝電器公會提供這些設備，「用最實際的行動，給予最實際的幫助。」

這次電器公會捐贈給中華小腦萎縮症病友協會5萬元，蔣萬安也親自頒發感謝狀給公會，感謝他們的愛心。

台北市電器商業同業公會捐贈5萬元給中華小腦萎縮症病友協會做公益。(記者塗建榮攝)

