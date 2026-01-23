【電器空調影音年終購物展開幕】賴總統：力推節能減碳 邁向2050淨零轉型

記者陳彥陵／臺北報導

總統賴清德昨日出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」，感謝電器公會及業界夥伴在災害期間挺身協助救災與重建，並說明展售會創造消費者、產業與政府三贏，政府將持續推動節能減碳政策，共同邁向2050淨零轉型目標。

賴總統昨日在總統府資政顏志發、國策顧問暨臺北市電器商業同業公會理事長廖全平等人陪同下，出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」。賴總統表示，感謝公會夥伴們，在臺灣最艱困的時刻挺身而出；特別是去年「丹娜絲」颱風重創南臺灣、「樺加沙」颱風在花蓮引發堰塞湖溢堤，災情相當嚴重，感謝救災時有鏟子超人協助，重建時也有電器公會主動投入。臺灣這種互助精神已贏得國際社會肯定，為受災民眾帶來溫暖。

賴總統指出，舉辦展售會能夠創造三贏局面。首先，由於科技進步，消費者能選購品質優良又價格實惠的電器產品；其次，政府推動經濟發展，電器公會及業界夥伴可藉由展售活動拓展商機，讓各行各業都有生意可做、生活更好；第三，經濟成長有助於政府施政順利。此外，政府持續推動節能家電汰舊換新措施，每台家電最高可獲得新臺幣3000元價格補助，貨物稅減免則可達最高2000元。

賴總統強調，節能減碳是政府的重要目標，自前總統蔡英文任內訂下2050淨零轉型目標，他上任後也在總統府成立「國家氣候變遷對策委員會」，推動淨零政策，期盼行政院各部會、產業、社區與民眾共同合作，攜手達成減碳目標。

賴總統出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」，肯定電器公會及業界夥伴在災害期間挺身協助救災與重建。（總統府提供）