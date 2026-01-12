電子五哥尾牙本週起登場！廣達祭7千萬獎金

▲科技廠尾牙即將輪番登場，廣達於本週五打頭陣，而今年輝達執行長黃仁勳是否將替緯創尾牙站台引發關注。（圖／記者葉政勳攝 , 2025.01.17）

[NOWnews今日新聞] AI強勁帶動去年電子代工大廠業績表現旺，新的一年，這些科技廠也將舉行一年一度的尾牙活動犒賞自家員工一年來的努力，廣達將於本週五（15日）打頭陣，緊接著英業達、仁寶、和碩、緯創也輪番登場，各家祭出高額獎金讓員工「開心」，也邀請大咖歌手帶來精彩表演，尤其廣達豪擲7千萬引人羨慕。另外，輝達執行長黃仁勳今年是否現身供應鏈尾牙，也讓市場十分關注。

今年「電子五哥」尾牙率先登場的是廣達，將於15日舉辦，席開1300桌、總獎金上看7000萬元，不僅高於去年的5000萬元，桌數也暫居已揭露電子代工大廠之冠。最大現金獎維持30萬元，並強調人人有獎，演出卡司包括戴愛玲、宇宙人等輪番登台，主秀則由金曲歌王蕭敬騰壓軸演出。

英業達則緊接在廣達之後舉行，將於20日登場，據了解，席開600桌，邀請金曲獎歌后孫盛希、饒舌歌手高爾宣演出，主秀同樣請來金曲歌王蕭敬騰，延續高規格娛樂陣容。

去年成功打入輝達供應鏈的仁寶，尾牙於22日舉行，最大獎維持20萬元，表演卡司包括富邦啦啦隊Fubon Angels女神李雅英，以及歌后梁靜茹、金曲歌王蕭煌奇登台，主秀由超人氣樂團告五人演出，表現也精彩可期。

和碩尾牙於仁寶隔日23日登場，邀請天團動力火車、日本知名舞團Avantgardey、金曲歌王蕭煌奇輪番演出，並請到廉世彬、安芝儇、Mingo、金吉娜等韓國啦啦隊員炒熱現場氣氛，橫跨世代的多元卡司，滿足公司內部年輕到資深員工的所有年齡層喜好。

緯創尾牙則定於2月6日，但細節公司方尚未透露；鴻海則是五哥中尾牙舉行時間最晚的代工廠，消息指將於農曆新年前2月12日舉行，細節也同樣尚未公布。值得注意的是，黃仁勳於去年台積電運動會來台時，在即將離台時曾表示會於新年再回台參加尾牙，也讓外界好奇是否這次他將與先前一樣，替緯創尾牙站台，亦或是出現在其他代工廠尾牙活動中，也讓這次黃仁勳的新年尾牙行程蒙上了一層神祕的面紗。

