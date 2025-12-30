文 ‧ 洪寶山

以往鴻海營收占比第一名的消費智能產品(主要是iPhone系列新機備貨)，在2025年第三季呈現季增、年持平趨勢，營收占比37%，退居第二，但仍是提供穩定現金流的基石。在AI伺服器(GB200等)出貨放量，貢獻度激增，營收季增率與年增率強勁，占比持續擴大，雲端網路產品的營收占比達42%，躍居第一位，成為鴻海目前成長最快，也是法人Re-rating的主因。

鴻海評價提升 左擁蘋果右抱輝達

PC市場需求相對疲弱，加上iPad更新週期影響，電腦終端產品呈現季減、年減趨勢，營收占比15%。連接器、鏡頭模組，以及逐步成長的汽車零組件等項目趨勢持平，營收占比6%。這個結構改變代表鴻海擺脫「純蘋果概念股」標籤，不再看蘋果臉色吃飯，雖然目前AI伺服器組裝毛利不高，但隨著液冷系統、機櫃設計垂直整合比重增加，AI伺服器的高成長性抵銷了手機市場的成熟飽和風險。

2026年預期雲端網路占比將維持在40%以上高檔，甚至可能因GB300放量而進一步挑戰45%，確立鴻海以AI為核心的新成長曲線。過去鴻海本益比常在10-12倍徘徊，但是隨著AI伺服器占比提高，市場開始給予AI硬體股15-20倍評價。如果以2026年EPS 18元配合15-20倍PE計算，股價挑戰270-360元可期。

廣達毛利大增 轉型代工AI伺服器

廣達從過去的NB代工廠明顯轉向以伺服、AI伺服器為核心的雲端與資料中心供應商，營收與獲利彈性幾乎都綁在AI伺服器與相關解決方案上。2025年AI伺服器約占營收40-50%左右，倍數成長趨勢，筆電相關營收占比大約20-30%，較2023年45%明顯下降。其他(網通、車用、IoT、代工組裝等)約10-20%，溫和成長。

2026年成長關鍵幾乎都綁在AI伺服器出貨，GB300、GB200等新平台2025年開始放量，2026年成為全年貢獻年度，AI伺服器營收占比有機會上看總營收約八成水準，公司管理層多次強調AI伺服器訂單能見度已一路看到2026-2027年。外資預期2026年AI伺服器營收年增率可達三位數等級，並成為營收與獲利主要推手。預估2026年廣達EPS約22.22元，瑞銀、野村、群益等券商已給出400元目標價。

英業達 AI伺服器＋穩定配息

英業達目前AI伺服器已占整體伺服器營收約40-45%，公司預期2026年AI伺服器營收將年增超過四成，在伺服器中占比超過五成，並受惠HGX、B系列平台與後續GB300、新一代L11機櫃開出。電腦相關(NB)約46-50%，2025年車用營收占比大致落在1-2%左右，頂多逼近3%等級，但車用營收年增約三倍，2026年公司預期仍是大幅成長的一年，並以2027年相關營收突破100億元為目標。2026年EPS約在2.8-3元附近。本土券商則多把英業達定位在「AI伺服器＋穩定配息股」，估值不像純AI題材那麼激進，因此目標價落在65-70元。

仁寶 衛星UT領跑電子五哥

仁寶2025年營收占比PC約70%，車用、醫療、工控、5G等非PC約30%，AI伺服器占整體伺服器比重有機會拉到15%-20%。仁寶位於美國的新廠預計2026年上半年完工，下半年開始小量生產並放量，2026年車用與伺服器合計營收占比上看約一成，整體非PC占比達成60:40的中期目標。相較於2025年預估EPS約1.5元，2026年EPS預估數是2.7元，預計至少有50%成長機會。特別一提的是仁寶的「衛星地面終端(UT)」與衛星通訊模組等產品，被業界評為電子五哥中在衛星UT跑最前面的一家，主打在沒有行動網路覆蓋的地區仍可維持連線。

和碩 通訊產品營收占逾五成

和碩的通訊產品營收占比約55%-60%，車用電子約大於10%，資訊與伺服器(AI)約5%-8%，和碩已獲得輝達GB系列與北美雲端大廠訂單，預計2026年出貨量將顯著放量，降低對單一iPhone營收的依賴。電動車在既有兩家車廠外新增多家客戶，2027年下半年起放量，但2026年就會看到不錯成果。2026年EPS預估5.74元，有20%~25%成長空間。

