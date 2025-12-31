■電子五哥馬年展望
文．洪寶山
以往鴻海營收占比第一名的消費智能產品(主要是iPhone系列新機備貨)，在2025年第三季呈現季增、年持平趨勢，營收占比37%，退居第二，但仍是提供穩定現金流的基石。在AI伺服器(GB200等)出貨放量，貢獻度激增，營收季增率與年增率強勁，占比持續擴大，雲端網路產品的營收占比達42%，躍居第一位，成為鴻海目前成長最快，也是法人Re-rating的主因。
鴻海評價提升 左擁蘋果右抱輝達
PC市場需求相對疲弱，加上iPad更新週期影響，電腦終端產品呈現季減、年減趨勢，營收占比15%。連接器、鏡頭模組，以及逐步成長的汽車零組件等項目趨勢持平，營收占比6%。這個結構改變代表鴻海擺脫「純蘋果概念股」標籤，不再看蘋果臉色吃飯，雖然目前AI伺服器組裝毛利不高，但隨著液冷系統、機櫃設計垂直整合比重增加，AI伺服器的高成長性抵銷了手機市場的成熟飽和風險。
2026年預期雲端網路占比將維持在40%以上高檔，甚至可能因GB300放量而進一步挑戰45%，確立鴻海以AI為核心的新成長曲線。過去鴻海本益比常在10-12倍徘徊，但是隨著AI伺服器占比提高，市場開始給予AI硬體股15-20倍評價。如果以2026年EPS 18元配合15-20倍PE計算，股價挑戰270-360元可期。
廣達毛利大增 轉型代工AI伺服器
廣達從過去的NB代工廠明顯轉向以伺服、AI伺服器為核心的雲端與資料中心供應商，營收與獲利彈性幾乎都綁在AI伺服器與相關解決方案上。2025年AI伺服器約占營收40-50%左右，倍數成長趨勢，筆電相關營收占比大約20-30%，較2023年45%明顯下降。其他(網通、車用、IoT、代工組裝等)約10-20%，溫和成長。
2026年成長關鍵幾乎都綁在AI伺服器出貨，GB300、GB200等新平台2025年開始放量，2026年成為全年貢獻年度，AI伺服器營收占比有機會上看總營收約八成水準，公司管理層多次強調AI伺服器訂單能見度已一路看到2026-2027年。外資預期2026年AI伺服器營收年增率可達三位數等級，並成為營收與獲利主要推手。預估2026年廣達EPS約22.22元，瑞銀、野村、群益等券商已給出400元目標價。
英業達 AI伺服器＋穩定配息
英業達目前AI伺服器已占整體伺服器營收約40-45%，公司預期2026年AI伺服器營收將年增超過四成，在伺服器中占比超過五成，並受惠HGX、B系列平台與後續GB300、新一代L11機櫃開出。電腦相關(NB)約46-50%，2025年車用營收占比大致落在1-2%左右，頂多逼近3%等級，但車用營收年增約三倍，2026年公司預期仍是大幅成長的一年，並以2027年相關營收突破100億元為目標。2026年EPS約在2.8-3元附近。本土券商則多把英業達定位在「AI伺服器＋穩定配息股」，估值不像純AI題材那麼激進，因此目標價落在65-70元。
仁寶 衛星UT領跑電子五哥
仁寶2025年營收占比PC約70%，車用、醫療、工控、5G等非PC約30%，AI伺服器占整體伺服器比重有機會拉到15%-20%。仁寶位於美國的新廠預計2026年上半年完工，下半年開始小量生產並放量，2026年車用與伺服器合計營收占比上看約一成，整體非PC占比達成60:40的中期目標。相較於2025年預估EPS約1.5元，2026年EPS預估數是2.7元，預計至少有50%成長機會。特別一提的是仁寶的「衛星地面終端(UT)」與衛星通訊模組等產品，被業界評為電子五哥中在衛星UT跑最前面的一家，主打在沒有行動網路覆蓋的地區仍可維持連線。
和碩 通訊產品營收占逾五成
和碩的通訊產品營收占比約55%-60%，車用電子約大於10%，資訊與伺服器(AI)約5%-8%，和碩已獲得輝達GB系列與北美雲端大廠訂單，預計2026年出貨量將顯著放量，降低對單一iPhone營收的依賴。電動車在既有兩家車廠外新增多家客戶，2027年下半年起放量，但2026年就會看到不錯成果。2026年EPS預估5.74元，有20%~25%成長空間。
※理財周刊1323期更多精采文章：
◎網路新聞>2026台股開紅盤怎麼看？技術分析大師朱家泓揭秘馬年錢脈
◎理善大家來>從教育到助學 理周教育基金會持續每一項公益承諾
◎封面故事>馬年黑馬股 元月行情高勝率操作起手式
◎發行人語>電子五哥馬年展望
◎全球理財觀>軟板的台郡如何轉型搶佔AI伺服器商機
◎理財我最大>徜徉生命樹懷抱 尋回作夢的勇氣 半山夢工廠邀你來重新認識這塊土地
◎封面故事>馬年黑馬股 元月行情高勝率操作起手式
◎許江鎮博士解法說>韌性台灣最大受益者 華電網政府標案可望逐年成長
◎財經趨勢透視鏡>從雲端軍備到終端落地 AI產業新權力遊戲
其他人也在看
「股價從170元跌到30元！」築間董事長林楷傑認「公司慘虧彎路走多」：未來不再自創品牌
「我的彎路已經走太多了！公司股價從170元跌到31元，現在真的想通了，未來只做對的事情，只跟對的人一起合作！」以火鍋起家的築間餐飲集團（7723）今年4月成功上櫃掛牌，積極跨足燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌、快速展店，但營運表現未如預期，前三季每股虧損約1.81元、續創歷年低點，股價也一路走弱。董事長林楷傑今（30）日受訪時坦言，未來將不再自創品牌，經營策略回歸單純，只聚焦2件事。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 87
台股封關！今年飆股誰第一？PCB供應鏈嗨漲全年 這檔「玻纖布供應商」大漲698.36%奪冠
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導台股31日迎來封關日，盤面氣勢依舊強勁，權值股台積電（2330）盤中一度衝上1,550元，續創歷史新高，帶動大盤衝上2萬9刷新紀...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 7
建商促銷「買房免頭期款、全額貸款」？金融教授揭：小夫妻月薪6萬硬買1200萬房下場
建商為了促銷房子，會打出「免頭期款」、「全額貸款」，看似不用準備任何錢就可以買屋，千萬別相信，過了寬限期，未來房貸的本息有多重可想而知。如果買房前都沒法存錢，買下去一下子要支出這麼多，恐怕生活無法喘息。Yahoo奇摩房地產 ・ 8 小時前 ・ 5
長抱5年資產翻身！投媒點名台積電等4檔神股
每天忙著在股市進出，卻得不到想要的回報嗎？其實，有時候只要長握一檔股票，不用隨著短期波動進出，就能累積足夠財富，投資媒體《Motley Fool》就點名未來五年只要長抱台積電等4檔股票，就有機會讓你的資產翻身。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 3
星宇年終縮水剩1個月內部爆炸鍋 長榮豪發6.5個月、非主管調薪2500元
疫後航空市場回溫，各家航空公司年終與調薪狀況備受關注。星宇航空去年（2024）年終為2個月、調薪約3.5%至5%，今年因營運環境變動、客運表現與去年不同，年終改為1個月、整體調薪約3%；長榮航空方面，去年年終約7個月、加薪約4%，今年則傳出年終6.5個月、非主管調薪2500元。兩家業者均表示，相關發放係依營運成果與未來布局通盤評估。華航則需等獲利結算完成，經董事會決議後定案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 41
【2025封關秀】昔日755元生技股王也落難！浩鼎慘登2025上櫃最虧股…股價腰斬收官
台股今（31）日迎來 2025 年最後一個交易日，儘管加權指數全年表現亮眼，但上櫃市場卻有不少個股股價慘遭腰斬。《Yahoo奇摩股市》盤點 2025 年上櫃跌幅前 20 大個股，多檔跌幅超過 5成。其中，昔日生技股王浩鼎（4174）因巨額虧損與新藥解盲失利重挫市場信心，今年來股價腰斬，名列跌幅前段班。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 4
他45歲提早退休、20年後真心勸：一定要有自住房「避免退休金花光要做到3件事」
多數人在剛離開職場時會準備一筆退休金，確保起碼幾年內生活無虞。但隨著退休生活不斷展開，坐吃山空的日子令人焦慮，尤其當碰到如意外、疾病、子女需求等緊急狀況，必須動用計畫外的資金時更是如此，該如何應付才能讓退休生活不致因缺錢而陷入困頓無繼？Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 30
台股最貴！股王信驊攀7,715元續寫新天價 今年來大漲5,440元最驚人
股王、全球最大遠端伺服器管理晶片製造商信驊（5274）不甩大盤低迷氣氛，今（30）日盤中股價一路驚驚漲，截至上午9時40分，暫報7,715元再寫歷史新天價，大漲8.6%、615元。股王自今年4月股災低點以來，已飆漲5,440元，漲幅逾2倍之多。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 7
銅價暴衝破天花板！「線纜族群這8檔」台股全面噴發 大亞明年起調升報價、動能維持全力衝刺
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導全球原物料市場在年終掀起罕見狂潮，其中又以銅價最為吸睛。法人指出，倫敦金屬交易所（LME）銅價於聖誕夜正式站上每噸12,0...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
半導體領軍狂飆！群聯、晶豪科噴漲停 南亞科旗下「封測廠」創歷史新高...入列10檔漲停股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股封關前最後一個交易日，台股加權指數今（31）日開高震盪，早盤一度翻黑至28,687.9點，截至上午9點20分，暫收28,837.72...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 3
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」神股：5年後資產大翻身
2025年即將結束，2026年投資機會受關注，投資媒體《Motley Fool》撰文指出，真正決定投資價值，仍是企業長期的獲利能力與競爭優勢，該媒體並點名未來五年值得長期持有的四檔股票，其中包含台積電。中時財經即時 ・ 12 小時前 ・ 1
記憶體報價大漲！華邦電強攻近9%炸量35.5萬張 「這檔」一度寫200元新天價噴210億
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受龍頭股台積電（2330）及多數類股下跌影響，台股今（30）日大盤走疲，截至12點40分，加權指數來到28748.99點，下跌61.9點...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
狠殺14週終於收手！外資捧18.7億補貨0050 買超00919等5檔高息ETF逾7萬張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（29）日收28,810.89點，漲254.87點或0.89%。外資買超95.10億元，觀察其買超ETF，入手最多的是規模高達1.01...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
新台幣連6升 央行調節求穩
台股封關前夕雖隨美股收黑，但終場跌點收斂至百點，新台幣匯率則是延續年底偏升走勢，但央行穩步調節，收盤將新台幣拉回31.4元的「理想價位」，封關前唯穩作收。公股銀行預估，新台幣2026年波動區間預期在29.5元～32元，回到「2字頭」都是長期進場的美元買點。工商時報 ・ 13 小時前 ・ 2
台股史上第一！台積電市值衝破40兆元大關 年增9間富邦金
台股史上第一強！台積電今（30）日在2025年最後封關日衝1550元大關再改寫新天價，單一檔股票市值也正式突破40兆元大關，寫下台股新里程碑，市值較去年底大增近12.4兆元，等同短短一年內增加相當9家富邦金控（2881）的規模，相當驚人。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前 ・ 17
【2025新股抽抽樂】鴻勁抽中一張賺189萬元史上之最 還有8檔報酬率破百
投資人瘋新股！2025年可說是新股抽籤最熱鬧的年份之一，今（31）日台股最後封關，結算所有今年來的新股IPO表現，若總計上初次上市櫃及增資新股抽籤的股票，仍有萊德光電大賺近4倍，8檔至今報酬率都超過100%以上，曾是興櫃股王的鴻勁抽中一張抱到現在，帳上仍大賺189萬元，創下台股史上之最。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 2
美光 有意買力積電銅鑼廠
市場盛傳，全球記憶體大廠美光有意評估收購力積電苗栗銅鑼廠12吋新廠，相關傳聞引發半導體圈高度關注。對此，力積電表示，確實持續與多家潛在夥伴接觸，但相關合作仍在討論階段，形式不局限於單一方案，市場傳聞中的收購案目前尚未定案。力積電也強調，在合作案確定之前，公司在銅鑼廠包括矽中介層（Interposer）、3D IC的擴產布局仍將持續推進。工商時報 ・ 13 小時前 ・ 6
台灣自行車王國衰敗？巨大、美利達股價殺回10年前 專家揭2挑戰
近年台灣自行車產業景氣承壓，產業龍頭巨大與美利達股價跌回至約十多年前價位，引發市場對「自行車王國」前景的關注。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的關鍵，主因遭遇「雙重打擊」，恐怕再回不到到疫情那段時間的榮光。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
獨家／16兆元大單分食有望？光寶科打入甲骨文AI伺服器供應鏈
AI資料中心需求飛速成長，美國AI基礎建設與雲端服務供應商甲骨文手握超過16兆元的AI資料中心訂單，打入甲骨文的AI供應鏈、就等於拿到爆發性成長的「黃金車票」。而據了解，光寶已經成為甲骨文AI伺服器機櫃電源供應商，加上既有的一線CSP客戶亞馬遜、微軟訂單加持，都讓光寶總經理邱森彬對2026年營運「沒有悲觀的裡由」。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 2
美股年終收跌、標普500連3黑 2026年恐震盪
[NOWnews今日新聞]受到投資人持續觀望聯準會政策動向與地緣政治變數，耶誕節後交投清淡等因素影響，美股週二（30日）全數收黑，標普500指數連續第三個交易日收低。道瓊工業指數下跌94.87點，或0...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 8