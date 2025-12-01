電子代工廠遷美 新擴廠明年超越台灣

美國川普政府在今年4月宣布對等關稅後，台灣電子製造服務（EMS）業者開始加速赴美布局，研調DIGITIMES觀察，2025年多數台系EMS業者已前往美國設廠或擴廠，多數規畫不晚於2026年底前全數建置完畢，屆時總計將有14座工廠在美設廠，超越台灣13座、大陸7座、墨西哥6座。

台系EMS業者在美國就位後，每間大廠在亞洲、美洲及歐洲的布局，皆可分散地緣政治壓力，達到在全球主要市場在地組裝的需求，雖然伺服器的組裝市場已經實現分散製造，但實際上各式零件仍須依賴亞洲的供應鏈。

DIGITIMES指出，大陸供應鏈主要負責機構件以及PCB等，台灣則是伺服器半成品以及高階連接器，東協供應鏈負責的是電源供應器、機構件，因此雖然供應鏈表面看起來有從大陸轉移到東協的趨勢，但實際製造的關鍵零組件仍來自台灣或大陸。

此外，陸系品牌的伺服器業者在AI帶動全球伺服器需求的同時，也開始赴海外布局，但仍以非美市場為主，選擇在東協、拉丁美洲以及獨立國協等地，業者包括新華三、超聚變以及浪潮。

DIGITIMES觀察，新華三選擇馬來西亞、印尼、墨西哥以及巴西為布局地點，估計今年可望有6至7％營收來自海外；超聚變則選擇馬來西亞、印尼、哈薩克、烏茲別克以及墨西哥，估計今年有6至8％營收為海外貢獻。

DIGITIMES認為，台系的EMS業者已完成組裝工廠的分散製造，可望在2026年維持製造優勢，陸系業者則以性價比以及靈活的出貨做法，持續在2026年擴大非美的海外市場銷售。