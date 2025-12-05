電子傷票年內研發完畢 軍醫系統導入演習驗證後方快速掌握傷情

圖為「電子傷票系統」。(記者吳哲宇攝)

〔記者吳哲宇／台北報導〕台灣醫療科技展4日至7日在南港展覽館舉行，軍醫局、榮總等軍方丶退撫醫療體系也參展，展現軍陣醫療研發成果。其中，國防醫學大學衛訓中心展出「電子傷票系統」，今年正式運用於各項演訓中，可實現傷患資料即時紀錄與追蹤，並便利隨員查驗。

該系統設計規劃由前線軍醫人員第一時間以個人智慧型手機安裝行動應用程式(App)，為傷患建立電子傷票，記錄生命徵象、初步檢傷情形、傷情分級資訊等，並利用LED標示紅、黃、綠不同危急程度，在救護人員接手時，即可藉由電子傷票顏色快速判斷，俾利安排優先救治順序。

此外，App還針對不熟棯後送程序者或熟悉商情者，建立問卷，可逐一填寫傷患商情，結果自動評估後送及醫療需求等級。

該系統能將傷患資訊同步發送至各軍醫院及區域緊急醫療應變中心，即時回傳現場狀況與醫療需求，讓院端快速掌握全場傷患分布並能調整資源分配情形，將有助於衛勤人員在嚴峻戰場環境下精準完成傷患救護、後送及資源配置。

「電子傷票系統」可實現傷患資料即時紀錄與追蹤，並便利隨員查驗。(記者吳哲宇攝)

展場現場幹部表示，該系統除電子傷票環外，還有金鑰環，用戶需知道密鑰，才能利用金鑰環登入App，避免被敵軍拾獲相關裝備後被利用。

幹部說明，目前該系統經演習驗證後，後續會進行系統裝備驗收，並進行小批量生產，希望最後建案至少能每位官兵都能獲賦一個。

