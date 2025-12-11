電子入境卡列「中國台灣」引議 韓外交部：增進韓台非官方合作立場不變

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

韓國電子入境卡將我國出發地標示為「中國 (台灣)」，引發熱議，外交部呼籲韓方儘速更正，總統賴清德則盼韓國能尊重台灣人民的意志。對此，韓國外交部今(11)日也回應，表示一貫堅持推進台灣、韓國「非官方」實質性合作的立場。

我國外交部日前呼籲韓方儘速更正電子入境卡對我國的錯誤標示，強調此一列示不僅與事實不符，也造成我國民眾填寫流程上的混淆與不便，以及對韓國政府此一不友善列示感到不滿及失望。外交部及我國駐韓代表處已多次向韓國政府嚴正關切，要求迅予更正，然而韓國政府未正面回應，對此甚表遺憾。

廣告 廣告

而據韓媒Newsis報導，韓國外交部發言人朴一在今日例行記者會上回應此事，表示「我們一貫堅持推進韓台非官方實質性合作的立場」，並補充「將繼續推進與台灣的基本立場」。

報導也指，中國對於韓國電子入境卡一事表達支持，國台辦發言人陳斌華在例行記者會上表示「一個中國原則是國際關係的基本原則，也是國際社會的普遍共識」。報導也引述，一名韓國外交部官員的話，表示「我們正在密切關注媒體報導和事態發展，並正綜合考慮各種因素對此事進行審查」。

原始連結







更多華視新聞報導

韓電子入境卡標示「中國 (台灣)」將禁韓團？ 李遠：韓國人能區隔台灣、中國

韓國電子入境卡沒「TAIWAN」選項 外交部呼籲更正

韓國入境卡列「中國台灣」 賴清德：希望韓國尊重台灣人民意志

