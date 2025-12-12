電子入境卡列「中國台灣」 韓外交部回應：保持一貫立場

示意圖／達志影像Shutterstock

台灣旅客是南韓的第三大客源國，預估今年國人赴韓觀光人數有機會達到160萬，創下歷史新高。但南韓電子入境卡系統，卻在「出入境訊息」選項，將台灣標記為中國台灣「CHINA(TAIWAN)」。總統賴清德日前喊話要求修正後，南韓外交部11日首次回應，強調維持增進雙方非官方實質合作的立場，言下之意，就是現行制度不會改變。

台灣人對韓流的熱愛，從訪韓觀光人數就能看得出。2024年赴韓旅遊國人突破142萬人次，今年前9個月更是已達136.4萬人次。

但近期我國民眾卻對南韓政府很失望，連總統賴清德都出面喊話。

總統 賴清德(12.10)：「希望台灣跟韓國能夠維持友好的關係，促進兩國各方面的合作，也增進兩國的福祉。在這種狀況之下，我們希望韓國也能夠尊重台灣人民的意志。」

原來是南韓電子入境申報卡，雖在護照訊息欄位稱呼台灣，但出發地和目的地的欄位卻將我國列為「中國（台灣）」。外交部多次要求修正，但從2月至今仍未見韓方調整。

外交部次長 陳明祺(12.10)：「對我們這樣不友善的行為，實在不是太好的一個舉動，所以我們希望在這個事情上面，我們外交部會持續的跟韓國溝通。」

隨著爭議越演越烈，韓方終於出面回應。南韓外交部發言人朴日11日強調，「一貫堅持在韓台之間推動非官方、實質合作的既有立場」，並補充「今後也將在這個立場下處理相關問題」。

這番話被解讀為，即便我方提出要求，南韓仍打算維持2004年以來制度，將台灣繼續標註為「中國（台灣）」。

民進黨團幹事長 鍾佳濱(12.10)：「希望韓國政府能夠正視、也重視台韓人民的感情，不要做出這種傷害兩國人民情誼的事情。」

韓媒中央日報指出，台灣政界反應強烈，南韓總統李在明「親中論」再度被端上檯面。

南韓總統 李在明 (05.14) ：「我曾說過台灣與中國要不要打架，跟我們有什麼關係？」

南韓總統 李在明 (08.25)：「外交上哪有什麼親中或反中呢？只要有助於大韓民國的國家利益， 就應該保持密切關係。」

李在明上任後推行務實外交，誰能有助國家利益，就跟誰好。

南韓總統 李在明(12.3)：「日本和中國有矛盾，我們若是偏袒一方，會成為激化矛盾的因素。」

這回中日衝突，李在明就直言不站隊，似乎是擔心，一旦挺台日，恐怕得犧牲觀光紅利。韓聯社記者走訪一趟在北京開設的日本料理店，業者表示生意大受影響。

北京日式餐廳業者：「客人都不來了，雖然之前也發生過像尖閣列島（釣魚台）等各種事件，但這次的事態是迄今為止最大事件之一，非常令人震驚。」

自從日本首相高市早苗發表「台灣有事」論後，日式餐廳訂位取消數量急遽增加，門可羅雀讓業者苦不堪言。

韓聯社北京特派記者 裴三鎮：「若要維持中日友好關係，中國外交部要求處理錯誤言論，恪守一個中國原則等對中日四大政治文件的承諾。」

中日緊張持續升溫，口水戰不停以外，甚至升級到軍事摩擦。

不只上周六（12.6）一架從解放軍航母「遼寧號」起飛的殲-15艦載機，在沖繩周邊海域，用雷達間歇照射日方戰機。

9日，中俄出動轟炸機聯手展開空中軍演，日本防衛省指控，一度多達15架中俄軍機，同時繞飛日本。

中國大陸外交部發言人 郭嘉昆：「此次中俄聯合空中戰略巡航是年度合作計畫內的項目，展示了雙方共同應對地區安全挑戰，維護地區和平穩定的決心與能力。」

雖然中方堅稱只是年度計畫，但軍演時機敏感，劍指日本意味濃厚。為此，美軍10號也緊急出動，派出兩架可搭載核武的B-52戰略轟炸機，與日本聯合軍演，展現日美同盟牢不可破。

白宮發言人 李維特：「總統與日本新任首相關係非常密切，他們一直保持著密切的聯繫，日本是美國的重要盟友。總統與習近平主席也保持良好的工作關係，他認為這對美國來說是件好事。」

不過似乎擔憂進一步爆發軍事衝突，白宮今天表示，美國總統川普能同時與中國和日本維持「良好關係」。

南韓總統 李在明(12.3)：「與其偏向某一方，不如尋找能夠讓所有人共存的途徑。」

意外與李在明達成一致，在中日陷入外交僵局之際，韓美兩國維持謹慎態度，不輕易介入，避免緊張局勢再升溫。

