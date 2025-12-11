電子入境卡寫「中國（台灣）」 韓外交部：推動韓台非官方實質合作立場不變

韓國外交部針對電子入境卡系統中，「出發地」及「下一目的地」欄位將台灣列為「CHINA （TAIWAN）」一事做出回應。（翻攝韓國E-Arrival Card官網）

近期有民眾反映，韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中「出發地」及「下一目的地」欄位，將台灣列為「CHINA （TAIWAN）」。由於韓國政府遲遲未修改，外交部日前放話「全面重新檢視與韓國政府的關係。」總統賴清德也喊話韓國「尊重台灣人民的意志。」對此，韓國外交部今（11日）回應，韓方一貫堅持推動韓台間非官方實質合作的既有立場，表示會在同樣立場下處理相關問題。

據韓國《Newsis》通訊社報導，韓國外交部發言人今日例行記者會上，針對台灣多次要求修改在電子入境卡的不當稱呼，表示韓方「一貫堅持推動韓台間非官方實質合作的既有立場。」並補充道「今後與台灣也將持續促進實質合作，並在這個立場下處理相關事項。」

韓國電子入境卡將台灣列為中國一事上，台灣方面呼籲韓國政府盡快修改；中國方面則重申「一個中國原則」事國際關係基本準則，也是國際社會普遍共識，「台灣是中國一部分」的事實無法撼動。

報導指出，韓國外交官員表示，會密切留意媒體報導及事態發展，並考量各種因素進行檢討。

