電子入境卡標「中國台灣」！韓國外交部回應

▲韓國在電子入境申報單稱呼我國為「中國（台灣）」，激起台灣社會強烈反彈。（圖／翻攝自電子入境申報網站）

[NOWnews今日新聞] 韓國電子入境申報系統（E-Arrival Card）自今年2月啟用，將台灣列名為「中國（台灣）」，儘管我方多次溝通抗議，至今仍未修正標示，激起台灣社會強烈反彈，總統賴清德與外交部也表明態度，外交部更宣布將全面檢視台韓關係。對此，韓國外交部今（11）日回應表示，將「維持一貫增進韓台之間非官方實質合作的既有立場」。

根據韓媒《紐西斯通訊社》報導，韓國外交部發言人朴一在今日例行記者會上回應韓國電子入境申報系統引發台灣反彈一事，朴一強調將維持一貫增進韓台之間非官方實質合作的既有立場，並補充說「（與台灣的）實質合作今後也將持續推進，將在這樣的基本立場下處理此事」。

報導接著介紹台灣抗議的狀況，我國外交部本月3日發表聲明，稱韓國政府在電子入境申報系統將台灣標註為「中國（台灣）」，不僅與事實不符，還可能給台灣民眾帶來混亂與不便」，對此不友善的行為深感遺憾與失望，已多次通過台灣駐韓代表要求韓國政府修正，但始終未收到正式答覆。賴清德總統也於昨日表達遺憾，稱希望韓國尊重台灣民眾的意志。

另一方面，中國則對韓國現行處理方式表達了支持的立場，國台辦發言人陳斌華表示，「一個中國是國際關係的基本準則，也是國際社會的普遍共識」。

韓國當局正在持續監測相關情況，韓國外交部官員表示，「我們正在密切監測媒體報導和最新情況，並在考慮各種情境下進行研究評估」。

