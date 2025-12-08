內政部政務次長馬士元4日透過記者會說明，考量到中國社群平台「小紅書」涉及嚴重詐騙情況，在母公司未改善、國安局認定其資安檢測不合格的情況下，對小紅書發布為期一年的網際網路停止解析及限制接取命令；網紅館長（陳之漢）認為，民進黨就是害怕「館長效應」才封鎖小紅書，更預言抖音可能就是下一個被禁止的應用程式。館長9日在直播時表示，民進黨政府封鎖小紅書，是因為害怕「館長現......
【記者柯安聰台北報導】聯準會最新利率決策會議如市場預期降息1碼。但市場關注焦點由短期政策動向，轉向2026年前的中長期利率走勢。投信法人指出，本週美國長債殖利率上揚，正反映市場對未來降息次數下修的預期...
Steam 作為 PC 最大的數位遊戲平台，除了龐大的玩家數量外，每年都有數萬款新遊戲推出，因此出現名稱一模一樣的遊戲或軟體並不奇怪。但最近有玩家反應，Steam 出現了一個重大 BUG，假如使安裝了兩款名稱完全相同的遊戲，可能會導致檔案互相覆蓋，讓遊戲無法正常遊玩。
週四台股開盤小跌，以2萬8385點開出，隨後台積電上演秒填息，漲勢擴大，帶動大盤飆到2萬8568點創新高，但就像坐大怒神一樣，後來震盪翻黑，最終台積電慘變貼息，下跌30元，大盤也急跌375點，收在28024點，高低震盪將近600點。
2025年第28屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，將於12月19日至25日在嘉義縣市12座球場盛大展開，包含9支外國球隊在內，共計258隊參賽，本屆特別邀請嘉義市出身的中華職棒統一獅隊陳重羽、陳重廷兄弟檔作為代言人，邀請全國各地棒球愛好者蒞臨棒球原鄉觀賞精彩賽事，共同感受基層棒球的熱血與活力。嘉義市府今（11）日在嘉義市立KANO棒球場前廣場舉辦記者會，由副市長林瑞彥代表市長黃敏惠出席。林瑞彥表示，嘉義市 KANO 棒球場自 1918 年成立以來孕育無數傑出選手，象徵嘉義人永不放棄的 DNA。期勉小選手們不僅作為參賽者，更作為嘉義市的主人，以熱情款待外縣市與國外隊伍，讓大家感受到嘉義的溫暖與真誠。市府教育處處長郭添財表示，本屆特別邀請在地成長茁壯的中華職棒統一7-ELEVEn獅隊陳重羽、陳重廷兩位選手作為代言人，兩位皆在僑平國小、民生國中及嘉義高中完成三級棒球培訓，於2017年中華職棒季中選秀會獲統一7-ELEVEn獅隊第一及第二指名。陳重羽更於2018、2023年兩度獲選中華職棒年度最佳十人獎捕手獎項，並入選第六屆世界棒球經典賽資格賽中華成棒代表隊，兩位選手的亮眼表現不僅讓我們倍感光
【健康醫療網／記者林則澄報導】一名年輕男子去露營後返家，發現雙手長出紅斑，起初以為是被蚊蟲叮咬，但持續擦藥膏一個月都沒好轉，無奈下就診，才發現是梅毒上身。泌尿科蘇信豪醫師表示，梅毒的症狀千變萬化，常偽裝成皮膚病，傳染途徑以不安全性行為占大宗，越早治療，痊癒機會越高。 蘇信豪醫師受訪指出，這名男子的職業為上班族，年紀才30多歲，去露營返家後，手掌、腳踝就出現紅斑，以為是被不知名的毒蟲咬到，或接觸過敏原誘發過敏。他起初為了消除這些紅斑，自己去藥局買止癢的類固醇藥膏，擦拭一個月後，發現紅斑雖無引起不適感，但數量不減反增，無奈下先求助人工智慧（AI）後，懷疑是梅毒（Syphilis）上身，嚇得趕緊就醫。 抽血驚見梅毒指數飆 患者鬆口曾做「這件事」 蘇信豪醫師表示，男子的抽血報告顯示，梅毒血清反應（STS）呈現陽性，數值為1比256，代表體內認得梅毒細菌的免疫細胞相當活躍，通常在早期指數較高，到了晚期則因免疫細胞死亡，指數逐漸下降。男子確診為「二期梅毒」後，一問之下他才娓娓道來，自己數月前有過不安全性行為。 蘇信豪醫師提到，梅毒被稱為醫界「偉大的模仿者（The Great Imitator）」，
澳門新濠影滙攜手雜誌《Man About Town》中文版，10日舉行「電影之城——2025實力派電影盛典」，慶祝影滙10周年。現場眾星雲集，包括任達華、惠英紅、陳偉霆、Super Junior崔始源、吳尊⋯等60多位藝人共襄盛舉，郭采潔則以樂團Mola Oddity主唱身份，在晚宴上獻唱兩曲，另人聽得如癡如醉。
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 新北地檢署檢察長郭永發檢察長及主任檢察官鄭淑壬親自錄製反詐和反毒宣導錄音，台北看守所為加強收容人法治觀念，由所內的立德電台在12月每周末的節目開播前播放，讓守法意識深入收容人的日常。 新北檢表示，詐騙集團手法狡詐多變，民眾若未提高警覺、缺乏明辨各種引誘話術的能力，而落入詐騙陷阱，除了可能財產受到鉅額損害，也可能淪為代...
Casa no Meco是位於葡萄牙Aldeia do Meco小村莊的一座單戶住宅。這個村莊以低矮和傳統的建築風格著稱，然而在80年代，該地區開始出現大規模且單調的建築，逐漸破壞了原有的鄉村風貌。為了回應這一挑戰，全新的設計項目應運而生。有別於「特立獨行」的設計概念，屋主希望保留村莊中的一些傳統建築元素，並以創新的設計手法使其脫離陳舊形象。白色的牆面、簡潔的線條和開放的空間布局，不僅與周圍環境相得益彰，還賦予了這座住宅獨特的現代感。
即時中心／林韋慈報導Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）首次訪問台灣，今（11）日接受台灣媒體聯訪時盛讚台灣是Uber全球表現最亮眼的市場之一，已躋身Uber Eats全球前十大市場。並表示公司將持續在台灣進行長期投資與深耕，也對近日立院審查的《外送員權益保障及外送平臺管理法》草案提出看法。
【記者柯安聰台北報導】晟德（4123）宣布，旗下重要投資企業寶濟藥業-B（02659.HK）10日正式於香港交易所掛牌上市。寶濟首日開盤價報港幣60.5元（約合新台幣248元），較發售價港幣26.38...
中央氣象署表示，受東北季風影響，明天、周六（13日）迎風面水氣偏多，北北基宜防大雨；周六（13日）晚間大陸冷氣團南下，周日、下周一（14、15日）清晨最冷，中部以北、東半部平地低溫下探攝氏12度，局部地區因輻射冷卻有10度左右低溫。
民進黨高雄市長初選四搶一競爭激烈，綠委賴瑞隆的兒子涉入校園霸凌事件，引發外界關注，先前他已與對方家長達成協議，讓事件落幕。對此，東華大學民族事務與發展學系退休教授施正鋒直言，賴瑞隆之所以「囂張」，是因為與前高雄市長陳菊（花媽）關係深厚有關，並形容兩人的政治連結，有點像「陳其邁與蔡英文」的關係。施正鋒在節目《大新聞大爆卦》表示，「賴瑞隆的邏輯完全錯誤，我們說『......
社會中心／綜合報導有民眾到台北士林地區的一家火鍋店，竟然自備塑膠袋，偷偷打包三包麵、三份冬粉和一瓶汽水，雖然加起來的金額不高，只有70元，但這讓老闆相當無奈，自助吧讓客人吃到飽，本來利潤就不高，如果喜歡他們的食材，可以跟店家說，目前不會採取法律行動，只希望這幾位客人，別再上門了。
2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」12/13（六）及12/14（日）連續兩天登場，匯聚19組星光陣容帶來精采演出。巨星耶誕演唱會首（13）日壓軸將由「金曲創作才子」韋禮安帶來情歌連發。蔡維歆
前樂天女孩心韻10日在社群開心報喜，曬出與樂天桃猿游擊手林承飛的登記結婚合照及婚紗照，宣布兩人已於12月8日正式完成結婚登記，升格人妻當林太太。貼文曝光後，立刻掀起熱烈討論。
（中央社記者楊思瑞台南11日電）中華職棒聯盟會長蔡其昌今天被問起新球季場地安排時表示，台南亞太棒球場預估明年1月可辦測試賽，台南市體育局指出，聯盟第2次會勘後提出2項應改善建議，預計12月完成。
南部中心／鄭榮文、劉尹淳 嘉義報導高雄柴山，時常傳出有台灣獼猴搶食遊客食物的行為，而在嘉義地區，不只山區，平地也出現成群獼猴，一次多達20、30隻，跑到果園亂摘，造成嚴重農損。民進黨中常委陳茂松，10日在中常會上，藉機向身兼黨主席的總統賴清德陳情，當場獲得指示，要行政院代表回去研議對策。
南部中心／劉安晉、張可倫 高雄市報導高雄新興區一棟華廈大樓，竟然有名男子住在地下室停車場裡，把機械停車格當成家，長期竊取大樓的電力。屋主因為住在國外，直到近日回國賣房，發現這名不速之客，趕也趕不走。原來這名男子是前住戶，3年前房子被法拍後，他就搬到地下室，現在屋主和管委會都已經對他提告。