【健康醫療網／記者林則澄報導】一名年輕男子去露營後返家，發現雙手長出紅斑，起初以為是被蚊蟲叮咬，但持續擦藥膏一個月都沒好轉，無奈下就診，才發現是梅毒上身。泌尿科蘇信豪醫師表示，梅毒的症狀千變萬化，常偽裝成皮膚病，傳染途徑以不安全性行為占大宗，越早治療，痊癒機會越高。 蘇信豪醫師受訪指出，這名男子的職業為上班族，年紀才30多歲，去露營返家後，手掌、腳踝就出現紅斑，以為是被不知名的毒蟲咬到，或接觸過敏原誘發過敏。他起初為了消除這些紅斑，自己去藥局買止癢的類固醇藥膏，擦拭一個月後，發現紅斑雖無引起不適感，但數量不減反增，無奈下先求助人工智慧（AI）後，懷疑是梅毒（Syphilis）上身，嚇得趕緊就醫。 抽血驚見梅毒指數飆 患者鬆口曾做「這件事」 蘇信豪醫師表示，男子的抽血報告顯示，梅毒血清反應（STS）呈現陽性，數值為1比256，代表體內認得梅毒細菌的免疫細胞相當活躍，通常在早期指數較高，到了晚期則因免疫細胞死亡，指數逐漸下降。男子確診為「二期梅毒」後，一問之下他才娓娓道來，自己數月前有過不安全性行為。 蘇信豪醫師提到，梅毒被稱為醫界「偉大的模仿者（The Great Imitator）」，